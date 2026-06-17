México vs Corea del Sur en el Mundial 2026: Dónde y a qué hora ver gratis el partido en Yucatán

La emoción del Mundial 2026 seguirá con fuerza en Yucatán con el segundo partido de la Selección Mexicana ante Corea del Sur, el cual se podrá disfrutarse GRATIS en distintos municipios del estado gracias a las transmisiones organizadas por el Gobierno estatal mediante el programa “Yucatán Juega”.

El encuentro entre México y Corea del Sur se jugará el próximo 18 de junio a las 19:00 horas, y será el primero de los tres partidos confirmados del combinado nacional en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

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¿Dónde ver GRATIS el México vs Sudáfrica en Yucatán?

Para que miles de aficionados puedan vivir el ambiente mundialista, se instalarán pantallas gigantes en espacios públicos de Mérida y municipios del interior del estado. Las sedes confirmadas para ver GRATIS el México vs Corea del Sur son:

Mérida – Unidad Deportiva Inalámbrica

Progreso – Malecón tradicional

Izamal – Palacio Municipal

Tekax – Polifuncional Padre Eterno

Umán – Unidad Deportiva Solidaridad

Tizimín – Palacio Municipal

Valladolid – Palacio Municipal

Ticul – Palacio Municipal

Kanasín – Palacio Municipal

Las autoridades recomendaron llegar con anticipación para asegurar lugar en las zonas habilitadas para los aficionados.

¿A qué hora juega México vs Sudáfrica?

El partido entre México y Sudáfrica se disputará:

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Fecha: 18 de junio de 2026

Hora en Yucatán: 19:00 horas

Este duelo marcará el avance del Tri en la Copa del Mundo 2026 y se espera que reúna a miles de seguidores en plazas públicas y unidades deportivas de Yucatán.

Ambiente mundialista en Yucatán

Además de la transmisión gratuita del partido México vs Corea del Sur, el programa “Yucatán Juega” incluirá actividades recreativas y deportivas para toda la familia, entre ellas:

Retas de futbol

Música en vivo

Juegos y concursos

Actividades recreativas para niños y jóvenes

Con estas dinámicas, el Gobierno del Estado busca fomentar la convivencia social y acercar el ambiente futbolero a distintos municipios durante el Mundial 2026.

Próximos partidos de México en el Mundial 2026

Tras el duelo ante Sudáfrica, la Selección Mexicana continuará su participación en la fase de grupos con los siguientes encuentros:

24 de junio a las 19:00 horas – México vs Chequia

Las transmisiones gratuitas continuarán en las mismas sedes confirmadas en Yucatán.