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Marcha LGBT+ en Mérida: Anuncian reubicación de paraderos en el Centro; estas son las rutas afectadas

La Agencia de Transporte dio a conocer que se reubicarán temporalmente los paraderos en el Centro de Mérida este sábado 6 de junio.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

6 de jun de 2026

1 min

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De forma temporal se reubicarán paraderos del Va y Ven este sábado
De forma temporal se reubicarán paraderos del Va y Ven este sábado / Especial

Por motivo de la XXIV Marcha de la Diversidad Sexual en la ciudad de Mérida, este sábado 6 de junio habrá reubicación temporal de paraderos del Va y Ven, autobuses y combis en el Centro.

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La Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) dio a conocer que a partir de las 16:00 horas se reubicarán distintos paraderos en la zona del Centro de la ciudad.

Las rutas Va y Ven de Temozón-Chablekal, Xcumpich-Dzityá, Chuburná-Fracc. Bugambilias-Fco de Montejo y Chuburná C20-Fco de Montejo y Glorieta Las Palmas, se reubicarán en la calle 57 por 62 y 64.

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Por otra parte, las rutas de combis Mulsay-Yucalpetén-Ibérica, autobuses de Ibérica, García Ginerés y el Va y Ven Chuburná-Glorieta Los Cantaritos-Fracc. Fco de Montejo, estarán en la calle 64 por 55 y 57.

Estos cambios serán temporales, pues una vez que concluya la Marcha LGBT+ de Mérida los paraderos regresarán a sus sedes habituales.

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