Catean vivienda en Hunucmá por presuntos delitos contra la salud; hay dos detenidos

Un fuerte operativo encabezado por elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se llevó a cabo en un predio ubicado en el Centro de Hunucmá, donde, de manera preliminar, se reportó la detención de dos personas por su presunta relación con delitos relacionados con drogas.

El despliegue policiaco se registró cerca de la medianoche en un inmueble situado sobre la calle 30 entre 19 y 39, lo que generó sorpresa entre los vecinos debido a la presencia de numerosas unidades y personal de las corporaciones de seguridad.

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De acuerdo con información recabada en el lugar, el operativo consistió en un cateo autorizado por las autoridades competentes. De manera extraoficial, trascendió que la diligencia estaría relacionada con una investigación por la presunta venta de drogas en ese domicilio.

Al concluir la intervención, dos personas fueron detenidas y trasladadas ante las autoridades correspondientes para el seguimiento de las investigaciones y el deslinde de responsabilidades. Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad ha emitido un informe oficial sobre el resultado del cateo ni ha confirmado la identidad de los asegurados.

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El inmueble quedó bajo resguardo policial y fue acordonado con cinta de seguridad, permaneciendo vigilado por elementos de la Policía Municipal mientras continúan las diligencias ministeriales.

Vecinos de la zona señalaron que este sería el segundo operativo de características similares realizado en Hunucmá en los últimos meses. Recordaron que anteriormente se efectuó otro cateo en la colonia San Pool, donde también fue detenida una persona presuntamente relacionada con delitos contra la salud.

Las investigaciones continúan y serán las autoridades ministeriales quienes determinen la situación jurídica de los detenidos, así como los resultados oficiales del operativo.