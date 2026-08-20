Expo Personas Adultas Mayores 2026 ofrecerá más de 40 servicios y actividades gratuitas en Mérida

La Expo Personas Adultas Mayores 2026 “Renacer desde Nuestras Raíces” se realizará los próximos 28 y 29 de agosto en el Centro de Convenciones Siglo XXI, como un espacio dedicado a reconocer la experiencia, conocimientos, historia y participación activa de las personas adultas mayores en las comunidades de Yucatán.

Durante la presentación del encuentro, Shirley Castillo Sánchez, directora General del DIF Yucatán, destacó que esta Expo fue preparada para que las personas adultas mayores se sientan escuchadas, acompañadas y, sobre todo, reconocidas por su aportación a la sociedad.

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La funcionaria explicó que durante los dos días habrá más de 40 expositores, quienes ofrecerán de manera gratuita información, servicios, programas y oportunidades encaminadas a mejorar el bienestar de este sector de la población.

Entre las opciones disponibles se encontrarán módulos para solicitar la tarjeta del Inapam, información sobre la Pensión para el Bienestar, afiliación a Leche para el Bienestar, atención médica, servicios del Registro Civil, aclaraciones relacionadas con la CURP, credencialización del Sistema Va y Ven, así como cursos del Icatey, entre otras alternativas.

Además de los servicios y trámites, la Expo busca convertirse en un espacio de convivencia y celebración. Para ello se han programado más de 40 presentaciones artísticas a cargo de clubes del adulto mayor, Inapam, el Centro de Jubilados del Isstey, centros culturales de Sedeculta y otras agrupaciones que se han sumado al encuentro.

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Entre las participaciones especiales destaca la Orquesta de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que formará parte de las actividades artísticas preparadas para ambos días.

Como parte del programa, el 29 de agosto se llevará a cabo la Gran Final del concurso Persona Adulta Mayor 2026, en la que participarán 10 representantes originarios de Mérida, Cacalchén, Izamal, Seyé, Ucú, Tizimín, Yaxcucul y Ticul.

Las actividades concluirán con la presentación de la Auténtica Sonora de Gildardo Zárate, programada para las 19:00 horas, como parte de la celebración dedicada a las personas adultas mayores.

Con “Renacer desde Nuestras Raíces”, el DIF Yucatán busca colocar en el centro de la celebración a quienes representan una parte fundamental de la memoria, identidad y vida comunitaria del estado, además de acercarles servicios y herramientas que contribuyan a mejorar su bienestar y calidad de vida.