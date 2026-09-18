Presidenta Sheinbaum presenta en Celaya ‘Honestidad y resultados en Guanajuato’: EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza este viernes 18 de septiembre en Celaya el evento “Honestidad y resultados en Guanajuato”, como parte de la gira que realiza por las entidades del país tras la presentación de su Segundo Informe de Gobierno.

El acto está programado en el Ecoforum de Celaya y forma parte de la agenda de rendición de cuentas con la que la mandataria federal presenta en cada estado las principales acciones, obras y programas desarrollados durante su administración.

La visita a Celaya ocurre después de que Sheinbaum encabezara por la mañana su conferencia de prensa desde Irapuato, donde se presentó un informe sobre seguridad en Guanajuato y se destacó la coordinación entre autoridades federales y estatales.

¿Qué es “Honestidad y resultados en Guanajuato”?

El encuentro en Celaya forma parte de una serie de actos públicos que la Presidenta lleva a cabo durante septiembre para informar directamente a la población sobre los avances de su gobierno en cada entidad.

La gira comenzó tras la entrega del Segundo Informe de Gobierno y contempla visitas a distintos estados con mensajes centrados en infraestructura, programas sociales, seguridad, salud, educación y proyectos regionales.

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En Guanajuato, Sheinbaum ha destacado previamente proyectos relacionados con agua, infraestructura, educación y seguridad, además del trabajo coordinado con la administración de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Sheinbaum continuará su gira por Querétaro y Estado de México

Después de su mensaje en Celaya, la agenda de este viernes contempla eventos de “Honestidad y resultados” en Querétaro y el Estado de México.

Para el sábado 19 y domingo 20 de septiembre están previstas actividades similares en Chihuahua, Baja California, Baja California Sur y Sinaloa, mientras que el cierre de esta etapa de rendición de cuentas se realizará posteriormente en la Ciudad de México.

La gira busca complementar el Segundo Informe de Gobierno con balances específicos para cada entidad y exponer ante habitantes de los estados los proyectos y resultados alcanzados durante los primeros dos años de la administración federal.

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