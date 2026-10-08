Huracán Isaías se intensifica a categoría 2 lejos de la Península de Yucatán

El huracán Isaías se intensificó a categoría 2 durante la tarde de este jueves 8 de octubre, aunque mantiene una trayectoria que lo aleja de la Península de Yucatán, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy).

De acuerdo con el reporte emitido a las 15:00 horas, el sistema se localizó a 345 kilómetros al norte de Progreso y a 381 kilómetros de Mérida, Yucatán, mientras avanzaba hacia el noreste a una velocidad de 19 km/h.

Isaías presenta vientos máximos sostenidos de 155 km/h, con rachas de hasta 195 kilómetros por hora, condiciones que corresponden a un huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson.

Noticia Destacada Intenso oleaje arrastra alijos hacia el mar en el malecón de Progreso

Procivy señaló que se espera que el huracán continúe alejándose de la Península de Yucatán, por lo que su trayectoria no representa un impacto directo sobre el territorio estatal.

Sin embargo, independientemente de su evolución y desarrollo, Isaías continuará generando efectos sobre Yucatán, principalmente con lluvias de intensidad moderada a fuerte, por lo que se mantiene la vigilancia ante las condiciones meteorológicas que prevalecerán en las próximas horas.

¿Dónde tocará tierra el Huracán Isaías?

Pronósticos de Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estiman que durante la tarde de este jueves 8 de octubre el Huracán Isaías alcance la categoría 2.

El #Huracán #Isaias mantiene su trayectoria hacia el este-noreste, y en los próximos días comenzará a alejarse de costas nacionales, en este momento sus bandas nubosas generan condiciones para #Lluvias fuertes en #Campeche, #Yucatán, #Veracruz, #Tabasco y #QuintanaRoo. Detalles ⬇️ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 8, 2026

Una vez que incremente su fuerza, continuará alejándose de la Península de Yucatán, con probabilidad de tocar tierra en la tarde del sábado 10 de octubre entre Florida y Alabama en territorio estadounidense.

Noticia Destacada Huracán Isaías: Clases en 27 municipios de Yucatán permanecen suspendidas hasta nuevo aviso

De esta forma, la Península de Yucatán librará el impacto de un Ciclón Tropical como parte de la Temporada de Huracanes 2026.