Recuperan mototaxi robado en el Centro de Umán y detienen al presunto responsable

La rápida intervención de elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de Umán permitió recuperar un mototaxi que había sido sustraído en calles del Centro de la ciudad, además de asegurar a un hombre presuntamente relacionado con los hechos.

De acuerdo con el informe oficial, el propietario del vehículo solicitó apoyo a la Policía Municipal luego de dejar estacionado su mototaxi durante unos minutos sobre la calle 25, entre 16 y 18. Al regresar, se percató de que la unidad ya no se encontraba en el lugar.

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Tras recibir el reporte, los agentes iniciaron un operativo de búsqueda y revisaron cámaras de vigilancia cercanas. Con las imágenes obtuvieron las características de una persona que presuntamente se retiró del sitio a bordo del mototaxi.

Con esta información, los elementos municipales realizaron recorridos por calles del Centro y zonas aledañas, hasta ubicar a un hombre que coincidía con la descripción proporcionada.

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Durante la entrevista, el sujeto cayó en contradicciones y posteriormente señaló el sitio donde presuntamente había dejado el mototaxi. Los policías se trasladaron hasta el lugar indicado y localizaron la unidad.

El vehículo fue recuperado y trasladado al Cuartel Miguel Hidalgo para los procedimientos correspondientes, mientras que el hombre, identificado como Julio César P. O., de 50 años, quedó a disposición de las autoridades competentes para el deslinde de responsabilidades.