CFE desplegó un operativo especial en la Península para atender apagones en Quintana Roo

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) desplegó un operativo especial en la Península de Yucatán con cuadrillas traídas de toda la República y trabajos de modernización y mantenimiento en toda la red de distribución para resolver de raíz las interrupciones del servicio, tras los recientes apagones afectando principalmente a miles de familias y cadena productiva en Quintana Roo.

Así lo informó la directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, durante la conferencia La Mañanera del Pueblo, de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La funcionaria federal explicó que tras un diagnóstico en cada una de las zonas de la península se detectaron las causas raíz de los apagones.

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"Únicamente en la Península de Yucatán hemos reforzado con cuadrillas de toda la República y además con trabajos de modernización y mantenimiento en toda la red de distribución y estamos resolviendo las causas raíz que hemos detectado que ocasionan las interrupciones", señaló.

Detalló que un gran número de fallas tiene que ver con la vegetación, que en la zona crece con mucha rapidez y afecta las líneas. Para ello, la CFE mantiene un programa permanente en coordinación con los gobiernos de los estados y mesas de trabajo cada semana para atender de manera puntual las zonas con mayor incidencia.

"Porque crecieron las ramas en medio de la línea puede irse una colonia completa. Se está revisando permanentemente que no haya problemas en ciudades, pueblos y carreteras", indicó.

La directora añadió que también se registró un problema en transmisión por una torre, que ocasionó varias horas sin servicio, por lo que se está reforzando esa zona con la conexión de un gasoducto para llevar más gas hacia la Península, en coordinación con Pemex, para reforzar el sistema de transmisión y generación.

Cuestionada sobre las finanzas de la empresa, Calleja aseguró que la CFE cuenta con distintos mecanismos de financiamiento y que ahora, con los proyectos mixtos, se le da mayor capacidad al Sistema Eléctrico Nacional. "Incluso este año va a cerrar con superávit", afirmó.

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Cinco estrategias

En la misma conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue consultada sobre los cinco principios estratégicos del sector eléctrico tras la reforma.

Explicó que el primer principio es la soberanía energética, es decir, disminuir la dependencia del exterior.

Recordó que con el presidente López Obrador se construyó la refinería Dos Bocas, las coquizadoras de Tula y Salina Cruz, se dio mantenimiento mayor a las refinerías y se compró Deer Park, lo que permitió reducir de manera muy significativa la importación de gasolinas respecto a 2018.

El segundo es avanzar en la transición, al señalar que actualmente el 75% del gas natural que se consume viene de Estados Unidos, por lo que se están ampliando las fuentes renovables -solar, eólica y geotermia- para sustituir combustibles fósiles y hacer más eficiente el consumo con equipos más eficientes.

Detalló que ayer le presentaron el avance de esas inversiones y que otro de los objetivos es que en ciertas zonas del país el gas no compita con el agua para consumo humano, impulsando tecnologías que permitan reciclar el agua.

Los principios restantes, dijo, son: que la energía que se produzca contenga los impactos ambientales, que garantice el desarrollo nacional y que tenga garantizada su viabilidad social y el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad como empresa pública.