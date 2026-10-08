Cierran el puerto a la navegación menor en Playa del Carmen por fuerte oleaje

La Capitanía de Puerto de Playa del Carmen ordenó el cierre de puerto a la navegación menor en Playa del Carmen debido a las fuertes oleajes del mar, esto con el fin de garantizar la seguridad acuática, comentó José Gómez Burgos, presidente de la cooperativa turística “Mar Caribe”.

Por su parte, el meteorólogo de Playa del Carmen, Antonio Morales Ocaña, dijo que debido al Huracán “Isaias”, en el Golfo de México, en dirección a las costas de los Estados Unidos, su centro de baja presión, acelera los vientos que en nuestra zona son del Suroeste y Sur y alcanzan rachas de 40 y 50 kilómetros por hora.

El lanchero Antonio Pérez, opinó desde la noche de este miércoles quedó cerrado todo tipo de actividades en el mar, debido al fuerte oleaje.