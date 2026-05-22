Más de 40 colonias de Campeche no tienen agua; el Smapac calla en medio del enfado ciudadano

Con tanques y cubetas llenas para evitar afectaciones en sus negocios o viviendas, más áreas del municipio se sumaron a la lista de unidades habitaciones con problemas de acceso regular al agua, ya sea por medio de tandeo, baja presión o por llevar días sin el servicio.

A las más de 25 colonias recorridas ayer por Por Esto! donde padecían desabasto de agua, se añadieron Solidaridad Urbana, Revolución, San Julián, Dos Piedras, Sascalum, Ampliación Cuatro Caminos, Tacubaya, Altavista, Villa Real y sus extensiones; Tepeyac, Montecristo, Ex Hacienda Kalá, Sinaí, Lerma, Ciudad Concordia, La Ermita y Chiná.

Los ciudadanos Catalina, Román, Cristel y Rebeca explicaron que hasta ahora nadie avisa qué está pasando, ni siquiera a través de Facebook, red social que las autoridades deberían usar más para dar a conocer cuándo hay suspensión del servicio u obras de mantenimiento.

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Don Román, de oficio albañil, agregó que desde hace muchos, pero muchos años, alrededor de siete, no pasaba algo similar, lo que incluso generó sorpresa entre él y su esposa, pues han tenido que invertir más de cuatro mil pesos en la compra de dos tinacos.

Desde colonias como la Miguel Hidalgo, Solidaridad Urbana y Las Flores, las imágenes que destacaron fueron de gente llenando sus tanques para evitar complicaciones.

En cuanto al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (Smapac), en lo que va de mayo se han reportado 344 fugas de agua en el municipio. El total contempla 179 fugas entre el cuatro al 10 y 164 entre el 11 al 17 de este quinto mes del 2026.

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Pese a lo anterior, aún no hay postura oficial sobre los señalamientos ciudadanos, pues únicamente han dado a conocer a la prensa acciones realizadas de cambio de tuberías en colonias como Revolución, San Julián en su zona baja, Dos Piedras y la Esperanza.

Además, anunciaron que este 22 de mayo en la zona centro de San Francisco de Campeche, ejecutarán trabajos de reparación de fugas en tres distintos puntos, mismos que podrían afectar la tranquilidad del área comercial.

Los espacios que serán intervenidos por fugas de agua y reposición de concreto hidráulico son, entre la calle 55 con 14, calle 10 sin número con 61 y 59, así como la 49 con Circuito Baluartes entre 12 y 14.