Campesinos exigen pago de indemnización de Energía Mayakan

Es irregular los pagos a campesinos quienes merecían ser cubiertos con recursos de la indemnización de Energía Mayakan y la venta de sascab por el comisario saliente Pedro Yam Poot. Hoy los afectados solicitan su pago y niegan haber cobrado, según expusieron ante el comisario ejidal José Gabino Uitz Yah, quien aseguró que revisará el caso y llegará hasta las últimas consecuencias, incluso en Tribunales.

Durante la asamblea ejidal, el presidente de la mesa de debates se comportó como juez y verdugo, pidiendo denunciar al comisario saliente por presuntas irregularidades en pagos anteriores. Se citó al ex comisario Pedro Yam para este domingo con el fin de aclarar asuntos de carácter legal, pero hizo caso omiso, lo que provocó molestia entre los asistentes, quienes votaron para que sea denunciado.

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El comisario saliente ya había entregado 766 mil 600 pesos y 140 mil pesos por venta de sascab, además de recursos materiales y muebles. Sin embargo, afirmó que algunos casos eran irregulares y no se les pagó, advirtiendo que ahora los reclamantes buscan exigir al comisario entrante.

Ante un promedio de 200 asistentes, el comisario entrante explicó con documentos que se debe investigar por qué no se entregaron los recursos a quienes reclaman. Según la lista oficial, ya habrían cobrado, pero los manifestantes lo niegan. Se acordó proceder con una asamblea legal para formular las quejas y verificar cuántos afectados existen, quienes deberán comprobar su legalidad.