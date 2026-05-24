Vecinos de Pomuch reúnen firmas para exigir a la CFE mejorar red eléctrica

Familias completas de cada barrio acudieron para estampar sus firmas y solicitar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se comprometa a prestar todos los servicios en cuanto a las fallas de la red eléctrica, reposiciones de postes dañados, desramado de árboles que cubren las líneas y evitar que el servicio falle por secciones, como ocurrió este sábado y domingo en Pomuch, señalaron los habitantes.

Entre los afectados se encuentran doña Socorro Maas Coox, Rafael Tun Chi, Reinaldo Uitz Chi, entre otros.

Noticia Destacada Accidentes frecuentes en calle de Sabancuy preocupan a pobladores

El kiosco de la comunidad fue sede para la recabación de firmas que serán entregadas a la paraestatal. El pueblo, cansado de los bajones de corriente, vivió momentos difíciles este domingo por la noche tras haber pasado un sábado sin luz y gran parte del domingo sin señal de que la CFE llegara a reparar los daños. La situación motivó incluso a retener al personal de la empresa, lo que obligó a que cumplieran con la reparación.

Los habitantes saben que en cualquier momento se puede interrumpir la corriente, pues los postes están sobrecargados y la mayoría de las viviendas cuentan con aire acondicionado, lo que sobrecarga las líneas. Además, señalaron que los transformadores deben ser cambiados, situación que también ocurre en la ciudad de Hecelchakán, donde varios barrios se quedan sin energía.

Este domingo, el barrio San Juan (calle 19 por la quinta) no tuvo energía durante todo el día. A pesar de las solicitudes, la empresa de Clase Mundial no arribó para la reparación. A las 4 de la tarde, en el barrio San Antonio (calle 31 después del puente) varias familias seguían mitigando el calor sin energía eléctrica, como el caso de Pedro Pablo Ramírez Cahuich, con número de servicio 791200100635, quien aún esperaba el restablecimiento.