La falta de obras de gran magnitud con recursos públicos ha impedido que se generen condiciones para una paulatina recuperación de la economía del municipio de Carmen, consideró, el director general de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Carmen (CANACO), Carlos Alberto Arjona Gutiérrez, al recordar que, los periodos de mayor dinamismo económico en Campeche han coincidido con etapas de ejecución de obra pública, ya que el dinero circula, aumenta el consumo y se generan nuevas oportunidades laborales.

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Pese a diversas acciones que buscan diversificar la economía del municipio, el representante de la organización comercial, mencionó que la obra pública es considerada históricamente como una de las principales detonantes del crecimiento económico, porque hay mucha generación de empleos de forma directa e indirecta, pero que además no se limita a periodos cortos de tiempo, sino por lo regular se extienden meses.

Falta de obras, condicionante para la recuperación económica en Ciudad del Carmen, Campeche / Perla Prado Gallegos

Señaló que, más allá de los programas sociales, que para nada está mal que la población reciba ayuda, la inversión en infraestructura permite inyectar recursos directamente a la economía local, beneficiando a sectores como el comercio, los servicios y el turismo. Indicó que, en general, el estado de Campeche aún tiene importantes necesidades de infraestructura en comparación con otras entidades del país, por lo que existe la oportunidad de impulsar proyectos que permitan crear ciclos de crecimiento y recuperación económica.

Explicó que cuando se genera empleo y aumenta el consumo, las empresas requieren contratar más personal para atender la demanda, creando así un efecto multiplicador que fortalece la economía regional, las compañías que ganan los proyectos, subcontratan a otros, así como los servicios, además de esa economía diaria como el transporte y la alimentación en los alrededores de las obras.

Falta de obras, condicionante para la recuperación económica en Ciudad del Carmen, Campeche / Perla Prado Gallegos

Advirtió que si no se implementan acciones concretas para reactivar la actividad económica, la situación actual podría agravarse en los próximos meses, afectando tanto a empresas como a trabajadores, porque ya no habrá de donde poder tener el aun pequeño número de empleos que existen.

Respecto a la inversión privada, reconoció que la incertidumbre económica provoca resistencia entre los inversionistas, quienes suelen buscar regiones donde existan mejores condiciones para obtener rendimientos. Aunque descartó una fuga masiva de capitales, señaló que sí se ha visto una disminución en la llegada de nuevas inversiones al municipio. Además, algunas empresas han cerrado sucursales o reducido operaciones debido a las condiciones económicas actuales.

Finalmente, sostuvo que Ciudad del Carmen atraviesa un momento decisivo que requiere la participación conjunta de empresarios, sociedad y autoridades para construir nuevas oportunidades de desarrollo y evitar que el municipio continúe perdiendo competitividad frente a otras regiones del país.