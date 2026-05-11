Síguenos

Última hora

Campeche

Campeche y Escárcega operan con patrullas vencidas en combate a incendios

Campeche / Sucesos

Roban bomba de agua en primaria de Villa Madero, Seybaplaya

La primaria “21 de agosto” en Villa Madero sufrió el robo de su bomba de agua, afectando a 470 alumnos de ambos turnos. Es el cuarto atraco en lo que va del año.

David Vázquez

Por David Vázquez

11 de may de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

470 alumnos sin agua por robo en Champotón
470 alumnos sin agua por robo en Champotón / Especial

Por cuarta ocasión en el año los amantes de lo ajeno hicieron de las suyas en la escuela primaria “21 de agosto” de la localidad de Villa Madero en el municipio de Seybaplaya.

El ciudadano Rafa Maas denunció que en esta ocasión se llevaron la bomba de agua del plantel escolar, afectando las actividades de los estudiantes del lugar.

Gobierno de Campeche licita crédito millonario para obras carreteras

Noticia Destacada

Campeche busca crédito de mil MDP para rehabilitar carreteras y caminos rurales

Incluso recordó que en la primaria son un promedio de 470 alumnos afectados entre dos turnos: 270 del matutino y 200 del vespertino.

El ciudadano urgió a Idali Sosa, subdirectora de Educación Primaria de la Secretaría de Educación del Estado de Campeche, a dar rápida atención a la petición de contar con un velador en la primaria.

Te puede interesar