Roban bomba de agua en primaria de Villa Madero, Seybaplaya

Por cuarta ocasión en el año los amantes de lo ajeno hicieron de las suyas en la escuela primaria “21 de agosto” de la localidad de Villa Madero en el municipio de Seybaplaya.

El ciudadano Rafa Maas denunció que en esta ocasión se llevaron la bomba de agua del plantel escolar, afectando las actividades de los estudiantes del lugar.

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Incluso recordó que en la primaria son un promedio de 470 alumnos afectados entre dos turnos: 270 del matutino y 200 del vespertino.

El ciudadano urgió a Idali Sosa, subdirectora de Educación Primaria de la Secretaría de Educación del Estado de Campeche, a dar rápida atención a la petición de contar con un velador en la primaria.