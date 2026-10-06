Aldo Rendón sale en defensa de Mariana Ochoa y pide un alto a los ataques.

El pasado 4 de octubre de 2026, Mariana Ochoa ganó la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’. El resultado generó descontento entre el público llevando a expresar su inconformidad en redes hacia la actriz, ante esto, Aldo Rendón salió en defensa de la ganadora pidiendo un alto a los ataques.

Fue en un encuentro con los medios que el estilista de moda expresó su apoyo a la ganadora de la nueva temporada del reality show. Aunado a esto; aclaró algunos aspectos de la relación que se pudieron ver entre ambos durante la estancia de Aldo dentro del reality show.

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¿Qué dijo Aldo Rendón sobre la victoria de Mariana Ochoa?

A través de sus declaraciones, Aldo Rendón instó a los usuarios y seguidores de la emisión a detener las severas críticas, agresiones e insultos dirigidos a la exintegrante de OV7, señalando que la competencia televisiva ya concluyó y no hay justificación para extender los ataques.

Rendón aprovechó el espacio para negar un rencor personal o resentimiento hacia Mariana Ochoa. Explicó que los constantes roces, discusiones e intercambio de opiniones que sostuvieron a lo largo del programa correspondieron al formato de convivencia extrema del reality show.

Con el fin de la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, el diseñador enfatizó que es momento de dejar de lado la polarización de las redes sociales, dar por terminadas las disputas generadas en el espectáculo y priorizar el respeto hacia la ganadora de la emisión.

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