Camilo Séptimo pospone todos sus conciertos de 2026 tras asesinato de su tecladista

La banda mexicana Camilo Séptimo confirmó el aplazamiento de todas las fechas restantes programadas para el resto de 2026. La decisión surge tras el luto y el impacto emocional generados por el asesinato de su tecladista, cofundador y productor, Jonathan “Honas” Meléndez.

Fue por medio de un comunicado compartido este lunes 21 de septiembre de 2026 que se informó sobre el aplazamiento de estos conciertos. Aunado a esto se informó que la decisión contempla los shows de su gira individual, así como las presentaciones que tienen programadas en festivales musicales.

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¿Qué se sabe de los conciertos aplazados de Camilo Séptimo?

La agrupación informó que el aplazamiento de todas las fechas restantes de su gira “Tour Mapas Parte II” programadas para el resto de 2026, sin embargo, las participaciones que tendrían en próximos festivales musicales también serán aplazados para el próximo año, 2027.

Camilo Séptimo detalló en su comunicado que trabajará con promotores y boleteras para reprogramar la mayoría de las presentaciones para el año 2027, e instó al público a consultar las vías correspondientes para la gestión de reembolsos o la validez de las entradas para las nuevas fechas.

La publicación de la agrupación rápidamente se llenó de comentarios de sus seguidores quienes mostraron apoyo y cariño a la banda. Se espera que las nuevas fechas sean informadas de manera paulatina con la finalidad de que los seguidores puedan decidir si asistirán o no a los conciertos.

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