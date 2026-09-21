Clima en Yucatán 22 de septiembre: Predominará el calor este martes con probables chubascos

Durante este martes 22 de septiembre habrá probabilidad de chubascos ligeros en Yucatán, pero el calor predominará durante todo el día, con temperaturas de hasta 38 grados.

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” dio a conocer que este martes debido a la influencia de una circulación ciclónica en niveles bajos de la tropósfera (extendida desde Centroamérica), además del calentamiento diurno de la superficie, se prevé probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Yucatán.

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Predominará el ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos dominantes del sureste, cambiando del noreste y norte por la tarde en costas de Yucatán, de 10 a 20 km/h, con posibles rachas mayores a 35 km/h.

Este martes en Mérida, la temperatura máxima alcanzará alrededor de los 38° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 24° C al amanecer.

Aunque las primeras horas del día podrían sentirse ligeramente frescas, por la noche volverá el ambiente cálido en gran parte de la capital yucateca.

Para el puerto de Progreso se esperan temperaturas de entre 26 y 35° C, con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

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En Tekax, al sur del estado, el termómetro oscilará entre los 23 y 33° C, mientras que en Tizimín se prevén valores de entre 23 y 33° C.

En Valladolid, además de temperaturas de entre 23 y 38° C, existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y tomar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas, reducción de visibilidad y rachas de viento durante las precipitaciones.