Cierran puerto a la navegación en Isla Mujeres por efectos del huracán “Isaías"

La Capitanía de Puerto cerró el puerto a la navegación en general como medida preventiva por los efectos del Huracán “Isaías”, que avanza hacia el norte del golfo de México, mientras el área de meteorología de la Secretaría de Marina reportó la mañana de ayer vientos del sur-sureste de 46 a 55.5 kilómetros por hora (km/h), con rachas y oleaje de hasta seis metros.

Solo se mantuvieron los servicios de barcos de ruta y la medida continuaría hasta hoy, cuando el fenómeno comenzaría a perder fuerza en su influencia sobre el canal de Yucatán, al acercarse a las costas del sur de Estados Unidos, según el Centro Nacional de Huracanes.

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La restricción de la autoridad marítima comenzó la noche del miércoles, cuando apenas empezaban a sentirse los primeros efectos del meteoro, con el propósito de prevenir accidentes. De acuerdo con la Marina, hoy las rachas disminuirían a 46 km/h en aguas de Isla Mujeres. Para mañana se prevé la reapertura del puerto en general, aunque con recomendación para la navegación menor, según el pronóstico de la institución.

Playa Norte permaneció desierta y no llegó ninguna embarcación de recreo, lo que impidió operar a los clubes de playa, que reanudarían actividades hasta mañana, comunicaron sus directivos, Manuel Sobrino y Enrique Collí. En los barcos de ruta arribó poca gente durante el día, menos de 7 mil, estimó personal de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo.

Protección Civil informó que realizó la limpieza de tres kilómetros de drenajes pluviales, alcantarillas y desagües en la isla y la zona continental, además de mantener vigilancia sobre los niveles de los cuerpos lagunares. En el caso de la Salina Grande, el nivel se mantiene en 35 centímetros. Durante la mañana se registró llovizna.

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El titular de la dependencia, Carlos Gamboa, explicó que, si bien se prevén precipitaciones asociadas con las condiciones meteorológicas, el municipio mantiene trabajos anticipados para favorecer el adecuado flujo del agua pluvial y reducir posibles afectaciones.

Como parte de estas medidas, indicó, se supervisan los niveles de los cuerpos lagunares con el propósito de identificar oportunamente cualquier variación que requiera atención de las autoridades municipales.