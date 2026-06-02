Lluvias y escurrimientos inundan comunidad de Santa Gertrudis en José María Morelos

Las lluvias y los escurrimientos registrados durante la noche del lunes también provocaron inundaciones en el poblado de Santa Gertrudis la mañana de este martes.

Diversas áreas de la comunidad, entre ellas el panteón, la escuela secundaria y el campo deportivo, amanecieron anegadas debido a la acumulación de agua.

Noticia Destacada Poblado de Saczuquil en José María Morelos está en peligro por las inundaciones

Santos Balam, vecino del poblado, señaló que la comunidad, al encontrarse en una zona baja, se inunda prácticamente cada año. Explicó que la situación se agrava porque algunos cauces naturales de agua fueron obstruidos con obras de infraestructura urbana.

Indicó que, si las lluvias continúan en los próximos días, las afectaciones podrían ser mayores. “Si sigue lloviendo, ya estuvo que valimos. Nos van a tener que llevar despensas”, expresó.

Asimismo, durante la noche también se reportaron inundaciones en la comunidad de Saczuquil, ubicada a unos 35 kilómetros al norponiente de la cabecera municipal.

Por su parte, Protección Civil informó que desde anoche realiza recorridos de supervisión en las comunidades donde se han reportado inundaciones provocadas por los escurrimientos de agua.