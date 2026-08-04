Quintana Roo sube al cuarto lugar nacional por muertes relacionadas con el calor

Quintana Roo pasó del sexto al cuarto lugar nacional por muertes de calor, al registrar un total de cuatro del 22 de marzo a la presente fecha, de acuerdo con el reporte de Vigilancia Epidemiológica de Temperaturas Naturales Extremas 2026, de la Secretaría de Salud federal.

Con base al último reporte de la Secretaría federal de Salud, en México, 65 personas han perdido la vida por golpe de calor y deshidratación, y los estados más afectados son Baja California, con 17; Sonora reporta nueve; Chiapas, Quintana Roo y Veracruz, cuatro cada uno.

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Las recomendaciones a la población son seguir con las medidas de cuidado, como explica el subsecretario estatal de Salud, Jorge Gutiérrez Contreras, evitando exponerse al sol en horas pico, si por cuestiones de oficio permanece al aire libre, tomar periodos de descanso y una buena hidratación.

Ciudadanos afirman que tienen que recurrir a tomar electrolitos y más agua a fin de tratar de mitigar el calor. “Aunque uno este en zona de aire acondicionado, hay momento que se siente el bochorno”, afirmó la señora Claudia López.

En tanto el Servicio Meterorológico Nacional indica que en Quintana Roo prevalecerán temperatura de hasta 45 grados Celsius en la zona centro del estado.

Enfrenta el estado condiciones térmicas de hasta 45 grados Celsius / Liza Vera

De acuerdo con el informe epidemiológico, la entidad se mantiene con 40 afectados por temperaturas extremas con 8 deshidratados, 25 golpes de calor y por quemadura.

Derivado de estas estadísticas y de las muertes registradas, las autoridades de salud hacen énfasis en la prevención, principalmente durante el periodo de la canícula, y emiten las siguientes recomendaciones: hidratarse constantemente, aunque no se tenga sed, evitar realizar ejercicio o exponerse al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, vestir ropa ligera, preferentemente de algodón y de colores claros, así como usar bloqueador solar, gorra o sombrilla.

Turistas acuden a las playas portando desde gorras, sobrillas, así como hieleras con bebidas frías y hielo a fin de mitigar la sed durante su estancia.

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Aún falta casi un mes para que finalice la canícula. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la canícula es un fenómeno climático que forma parte de la Temporada de Temperaturas Naturales Extremas. Tiene una duración aproximada de 40 días y se caracteriza por la disminución de las lluvias y el aumento de las temperaturas. Este periodo inició el 15 de julio y concluye a finales de agosto.

Las afectaciones durante la temporada de temperaturas extremas, que abarca de la semana epidemiológica 12 a la 40, muestran un comportamiento cíclico. Durante 2025, Quintana Roo contabilizó 66 padecimientos relacionados con la ola de calor y cuatro fallecimientos. En 2024, la entidad cerró con 62 personas afectadas y un saldo de 10 defunciones.