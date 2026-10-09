Sigue EN VIVO la trayectoria del huracán Simon en tiempo real: se esperan fuertes lluvias en estos estados

El huracán Simón ya alcanzó la categoría 2, mientras sigue su camino con dirección al noroeste de México. En estos momentos, se encuentra en el océano Pacífico, a 355 km del puerto de Manzanillo, Colima.

Sin embargo, se espera que las próximas horas pueda tomar más fuerza y llegar a ser categoría 3, mientras siguen ocasionando lluvias intensas, inundaciones y oleaje elevado en varias entidades.

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¿Cuál va a ser la trayectoria del huracán Simón?

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que el huracán toque tierra el fin de semana como categoría 4, por ahora se desplaza al noroeste a 4 kilómetros por hora.

En su trayectoria, van a ser cuatro los estados más afectados, donde se esperan fuertes lluvias, por lo que las autoridades han invitado a la población a mantenerse atentas a las indicaciones que se hagan.

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¿Cuáles van a ser los estados más afectados?

En Guerrero, se esperan lluvias intensas, olas de hasta cinco metros de altura y rachas de viento de hasta 80 km/h. Colima va a tener fuertes lluvias, olas de hasta 3.5 metros de altura y vientos de hasta 60/h.

En Jalisco y Colima, también se van a presentar lluvias intensas y vientos de hasta 50 km/h con olas que van a rondar los 2.5 metros de altura.

Las autoridades han advertido que las lluvias provocadas por el pasó del huracán Simón, podría ocasionar deslaves y un incremento en los niveles de los ríos y arroyos.

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