Aseguran 1.2 toneladas de cocaína frente a Oaxaca; hay seis detenidos, informa García Harfuch

La Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos, aseguró aproximadamente 1.2 toneladas de cocaína y detuvo a seis personas a bordo de una embarcación frente a las costas de Oaxaca, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

A través de un mensaje publicado este lunes 12 de octubre de 2026 en su cuenta de X, el funcionario federal dio a conocer los resultados de la operación marítima conjunta, como parte de las acciones contra el tráfico de drogas en aguas del Pacífico.

El secretario de Seguridad destacó que, durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Armada de México ha decomisado más de 90 toneladas de cocaína mediante operativos realizados en el mar.

¿Cómo fue el aseguramiento de cocaína frente a Oaxaca?

García Harfuch explicó que el operativo fue realizado por elementos de la Secretaría de Marina, con apoyo de la Guardia Costera estadounidense.

Durante la intervención, las autoridades localizaron una embarcación que transportaba aproximadamente mil 200 kilogramos de cocaína, por lo que seis personas fueron detenidas.

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El funcionario no precisó la nacionalidad de los detenidos, el punto exacto del aseguramiento ni el destino que tenía la embarcación.

Marina suma más de 90 toneladas de cocaína aseguradas durante gobierno de Sheinbaum

El titular de la SSPC señaló que los decomisos marítimos efectuados durante la actual administración federal superan las 90 toneladas de cocaína.

De acuerdo con García Harfuch, estas acciones buscan reducir la disponibilidad de drogas y afectar los recursos económicos de las organizaciones criminales.

En una operación marítima de @SEMAR_mx, en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos @USCG fueron detenidas seis personas y aseguradas aproximadamente 1.2 toneladas de cocaína a bordo de una embarcación frente a las costas de Oaxaca. Durante la administración de la Presidenta @Claudiashein, la Secretaría de Marina @SEMAR_mx ha asegurado más de 90 toneladas de cocaína en operaciones marítimas. Esto representa millones de dosis que se dejan de vender en las calles y millones de dólares que dejan de ingresar a las organizaciones criminales para comprar armas, cooptar y corromper a jóvenes y autoridades, y generar más violencia en nuestro país. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 12, 2026

El funcionario sostuvo que las ganancias del narcotráfico permiten a los grupos delictivos financiar la compra de armas, corromper autoridades y reclutar jóvenes.

La operación frente a Oaxaca forma parte de las acciones de cooperación entre México y Estados Unidos para combatir el tráfico marítimo de estupefacientes.

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