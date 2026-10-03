Ciclón Simon: aumenta a 80% su probabilidad de formación en el Pacífico; estos estados deben estar atentos

El océano Pacífico mantiene bajo vigilancia una nueva zona de baja presión que podría evolucionar durante los próximos días y convertirse en el ciclón tropical Simon, de acuerdo con el seguimiento meteorológico.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó este sábado 3 de octubre que el sistema podría formarse al sur de la costa mexicana entre finales de este fin de semana y comienzos de la próxima semana.

Aunque la probabilidad de desarrollo durante las primeras 48 horas es cercana a cero, el panorama cambia en un periodo de siete días, cuando alcanza 80% de posibilidad de formación ciclónica.

Los especialistas anticipan que, si las condiciones atmosféricas permanecen favorables, el sistema podría organizarse hasta convertirse en una depresión tropical hacia mediados o finales de la próxima semana.

¿Qué estados de México deben mantenerse atentos?

La zona bajo vigilancia se encuentra al sur de México, por lo que los estados del litoral del Pacífico deberán permanecer atentos a la evolución del fenómeno.

Noticia Destacada Huracán Rachel alcanza categoría 3 frente a Baja California Sur; prevén lluvias y oleaje de hasta 6 metros

En esta etapa todavía no existe una trayectoria oficial de impacto sobre tierra firme, por lo que no es posible determinar qué ciudades recibirán directamente sus efectos.

El sistema presenta un desplazamiento previsto hacia el oeste-noroeste y posteriormente hacia el noroeste, de acuerdo con el pronóstico del NHC.

Esto significa que la posición y evolución de la zona de baja presión podrían cambiar durante los siguientes días. Por ello, las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia sobre las condiciones del Pacífico mexicano.

¿Cuándo podría formarse el ciclón Simon?

Para que el sistema reciba oficialmente el nombre de Simon, primero tendría que alcanzar la categoría de depresión tropical y posteriormente intensificarse hasta convertirse en tormenta tropical.

El NHC señala que las condiciones ambientales parecen favorables para un desarrollo gradual y contempla la posible formación de una depresión tropical durante la segunda mitad de la próxima semana.

Por ahora, Simon es únicamente el nombre que correspondería al sistema si alcanza la intensidad necesaria. No se trata todavía de un ciclón tropical formado.

La vigilancia ocurre mientras el Pacífico también mantiene activo al huracán Rachel, ubicado al suroeste de la península de Baja California. El NHC continúa emitiendo avisos sobre este sistema.

Recomiendan seguir información oficial

Ante la posible evolución de la zona de baja presión, la población de las entidades costeras debe consultar los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Conagua y Protección Civil.

La principal recomendación es evitar compartir mapas o pronósticos no oficiales como si fueran trayectorias definitivas. En esta fase, un cambio en la circulación atmosférica puede modificar considerablemente el comportamiento previsto.

Las autoridades continuarán actualizando la información conforme aumente o disminuya la probabilidad de desarrollo ciclónico. Por ahora, el dato central es claro: hay 80% de probabilidad de formación en siete días, pero todavía no existe certeza sobre la intensidad que alcanzará ni sobre un posible impacto directo en México.

IO