¿A qué hora lloverá en la CDMX este martes 6 de octubre? SMN prevé lluvias fuertes por la tarde

La Ciudad de México tendrá lluvias fuertes durante la tarde y noche de este martes 6 de octubre, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que anticipa acumulados de entre 25 y 50 milímetros en la capital.

Durante la mañana se espera cielo medio nublado a nublado, con ambiente fresco y temperaturas mínimas de entre 13 y 15 grados Celsius. Conforme avance el día, la temperatura aumentará hasta alcanzar valores máximos de 22 a 24 grados.

El pronóstico para el Valle de México indica que por la tarde aumentará la nubosidad y se presentarán precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas.

¿A qué hora comenzará a llover en la CDMX este martes?

De acuerdo con la previsión difundida para este 6 de octubre, las condiciones de lluvia se intensificarán durante la segunda mitad del día.

A las 10:00 horas se prevén alrededor de 18 °C, mientras que a las 13:00 horas la temperatura rondará los 22 °C, todavía con condiciones mayormente nubladas.

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Para las 16:00 horas se anticipa el periodo con mayor probabilidad de lluvia, con una temperatura cercana a los 24 °C y viento de aproximadamente 18 km/h.

Las precipitaciones podrían continuar hacia las 19:00 horas, cuando el termómetro descenderá a alrededor de 17 °C.

SMN alerta por inundaciones y encharcamientos

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que las lluvias fuertes previstas para la CDMX podrían provocar encharcamientos, inundaciones, reducción de visibilidad y afectaciones en zonas susceptibles.

También se esperan rachas de viento de hasta 40 km/h en el Valle de México.

En el Estado de México, particularmente en el suroeste de la entidad, se pronostican lluvias puntuales muy fuertes. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de entre 8 y 10 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

Capitalinas, capitalinos, les compartimos el #Pronóstico de cielo y #Temperatura para este día en #México. https://t.co/OGzN55FTgC — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 6, 2026

Dos zonas de baja presión mantienen lluvias en gran parte del país

Las precipitaciones de este martes estarán asociadas con la interacción de dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, una en el Golfo de México y otra en el Pacífico Sur, además de una circulación ciclónica en niveles altos e inestabilidad atmosférica.

Estas condiciones también favorecerán lluvias intensas a torrenciales en estados como Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, mientras que el frente frío número 1 dejará de afectar al territorio nacional durante la tarde y noche.

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