Veracruz endurece castigo contra la rapiña con penas de hasta 5 años de cárcel

El Congreso de Veracruz aprobó una reforma al Código Penal estatal para tipificar como delito los actos de rapiña cometidos después de accidentes, siniestros o hechos de tránsito.

La modificación busca sancionar a quienes aprovechen situaciones de confusión, vulnerabilidad o desorden para apoderarse de mercancías, objetos o bienes que sean transportados en vehículos, tanto públicos como particulares.

La iniciativa fue presentada en mayo pasado y posteriormente analizada por las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, así como de Comunicaciones. Después de recibir el dictamen favorable, el proyecto fue llevado al Pleno para su discusión y votación.

La reforma obtuvo 46 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones, por lo que fue aprobada por unanimidad de los legisladores presentes.

¿Por qué se sancionará la rapiña en carreteras?

Durante la discusión, los legisladores señalaron que el saqueo de mercancías después de un accidente puede generar consecuencias adicionales para las víctimas y transportistas.

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Además del daño patrimonial, este tipo de conductas puede poner en riesgo a las personas, dificultar las labores de emergencia y complicar el tránsito en las zonas donde ocurre un siniestro.

La reforma pretende reforzar la protección jurídica de transportistas, empresas, permisionarios y particulares cuyos bienes sean afectados durante este tipo de acontecimientos.

El Congreso estatal destacó que la medida también busca fortalecer la seguridad en las carreteras y establecer consecuencias penales específicas frente al apoderamiento ilegal de mercancías.

¿Cuál será la pena por rapiña en Veracruz?

La nueva disposición contempla penas de entre 2 y 5 años de prisión, además de una sanción económica de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

La aplicación de estas sanciones estará condicionada a que las autoridades acrediten los elementos objetivos y subjetivos previstos en el tipo penal, así como la responsabilidad de la persona imputada.

Aprueba Congreso de Veracruz prisión y multas por actos de “rapiña” Más información 👉 https://t.co/UrqOCDKcDg https://t.co/E5NZPioxgQ — Congreso de Veracruz (@legisver) October 7, 2026

El diputado Omar Edmundo Blanco Martínez, promovente de la iniciativa, defendió la reforma durante el proceso legislativo y sostuvo que las mercancías ajenas deben ser respetadas.

Con esta modificación, Veracruz incorpora una disposición específica para enfrentar los actos de saqueo que ocurran en el contexto de accidentes o hechos de tránsito, con el objetivo de proteger tanto el patrimonio como la seguridad de quienes participan en las labores de auxilio y atención de emergencias.

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