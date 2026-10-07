Quintana Roo pierde 1.6 millones de pasajeros internacionales y sector alerta por caída turística

El sector económico turístico de Quintana Roo alertó sobre una caída sostenida en la actividad turística y la conectividad aérea del Caribe Mexicano, con una pérdida de 1.6 millones de pasajeros internacionales durante el primer semestre del 2026. Mientras tanto, viajeros aseguraron que el destino pierde competitividad debido a incrementos de hasta tres veces en los precios de los boletos de avión.

Asimismo, trabajadores de diversos sectores del ramo turístico indicaron que este es el peor año que recuerdan y que el 2026 no ha registrado temporadas altas en ocupación hotelera ni en afluencia de visitantes.

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Diversos dirigentes del sector económico afirmaron, en conferencia de prensa conjunta, que el Caribe Mexicano recibe 50 por ciento de los turistas de todo México y que el viajero aéreo que pernocta deja 80 por ciento de la derrama económica.

De acuerdo con los datos presentados, entre enero y agosto del 2026 se registró una disminución del 4.6 por ciento en el flujo aéreo; además, los pasajeros internacionales descendieron 6.1, equivalente a 1.6 millones menos. El mercado de Estados Unidos, principal emisor para el destino, cayó 10.2, mientras que ese mismo segmento creció 1.1% hacia Europa.

Prestadores de servicios afirman que este año no se ha registrado una temporada alta / Liza Vera

Para el 2027 ya se proyecta una reducción del 5.3 por ciento en las plazas aéreas de enero a abril, alrededor de 500 mil asientos menos. Solo para el último trimestre del 2026, de septiembre a diciembre, se estiman 800 mil espacios menos, equivalente a una disminución del 11%.

Ante ello, y al considerar que es un sinsentido incrementar el Derecho de No Residente (DNR) y, por ende, encarecer los boletos aéreos en momentos de escasez y carestía de vuelos hacia México, el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, en conjunto con distintas cámaras empresariales de Quintana Roo, buscará entablar un diálogo con autoridades federales y legislativas, además de establecer alianzas con asociaciones de hospedaje a nivel nacional, para frenar el aumento.

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Indicaron que en México cada vez existe menor capacidad aérea y tarifas más elevadas, con 11 por ciento menos vuelos durante el otoño hacia Quintana Roo, además de aumentos de hasta 33% en el costo de los pasajes durante el verano pasado.

Respecto al Paquete Económico Federal del 2027, destacaron que contempla un incremento del 36 por ciento al DNR, que, sumado al alza aplicada en el 2025, significaría un aumento acumulado del 55 por ciento. La propuesta también incluye un ajuste de 10% en las tarifas por uso del espacio aéreo. Ambos conceptos repercuten en el precio de los boletos.

Afirmaron que las aerolíneas son las que deciden dónde establecer sus rutas y que, en momentos de reducción de frecuencias, México debería buscar ser atractivo no solo para los visitantes, sino también para las empresas que los trasladan al país, situación que, aseguraron, no ocurre.

Si bien, estos incrementos tienen fines recaudatorios, encarecer todavía más un destino que ya atraviesa diversas adversidades pudiera generar el efecto contrario, al reducir el número de visitantes y, por ende, la cantidad de impuestos generados.

“Más allá del impacto recaudatorio, también está el social. La caída en visitantes tiene efectos en restaurantes, prestadores de servicios turísticos y transportistas; es decir, repercute en el empleo”, coincidieron.