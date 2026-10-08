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Subsecretaria de Relaciones Exteriores Raquel Serur representa a México en la CEPAL

Confirmó que México hizo un llamado a todos los países de la región, para aumentar los esfuerzos hacia la transformación de “activos estratégicos en desarrollo, resiliencia y bienestar para todos”.

Por Redacción Por Esto!

8 de oct de 2026

1 min

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Raquel Serur acudió en representación del Canciller Velasco.
Raquel Serur acudió en representación del Canciller Velasco. / Foto: @SRE_mx

A través de una publicación realizada en redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que, la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur, representó al Canciller Velasco en el periodo de sesiones 41 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

“En representación del canciller Roberto Velasco (@r_velascoa), la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur (@RaquelSerur3), participa en el 41º período de sesiones de la @cepal_onu”.

“El #PSEScepal2026 se celebra en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, y su objetivo es examinar los retos y oportunidades que ofrece el nuevo escenario geopolítico y geoeconómico global para el desarrollo de la región”, detalló la SRE en su comunicado.

El encuentro forma parte del seguimiento a los asuntos que integran la agenda diplomática entre los gobiernos de México y Estados Unidos

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También informó que, la subsecretaria Serur destacó la importancia de “fortalecer la capacidad regional de acción colectiva mediante una integración pragmática, instituciones sólidas y una cooperación más efectiva".

"Propuso impulsar la integración productiva y tecnológica en temas prioritarios para todos, como la seguridad alimentaria, la autosuficiencia sanitaria y la transición energética”.

Además, confirmó que México hizo un llamado a todos los países de la región, para aumentar los esfuerzos hacia la transformación de “activos estratégicos en desarrollo, resiliencia y bienestar para todos”.

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