Japón pide a China que muestre "respeto" al dirigirse a su primera ministra

Japón pidió a China que "muestre el respeto adecuado" hacia su primera ministra Sanae Takaichi después de que un portavoz de Pekín se refiriera a la dirigente solo por su nombre, sin título alguno.

El vocero del Ministerio de Exteriores japonés, Toshihiro Kitamura, dijo el miércoles que Tokio había transmitido su preocupación después de que el portavoz de la cancillería china, Guo Jiakun, se dirigiera de esa manera a Takaichi en una conferencia de prensa el mes pasado.

Las relaciones entre Japón y China, históricamente tensas, se han deteriorado aún más recientemente, después de que la primera ministra nipona sugiriera en 2025 que Tokio podría intervenir en caso de un ataque chino contra Taiwán, isla democrática que Pekín reclama como propia.

Guo estaba hablando sobre el debate en Japón respecto a la posesión de armas nucleares y submarinos atómicos en la conferencia de prensa del 30 de septiembre.

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Kitamura no comentó directamente las declaraciones de su homólogo chino, pero dijo en su rueda de prensa habitual: "Incluso cuando hay diferencias en nuestras posturas, creo que, como cuestión de protocolo internacional, es natural mostrar el respeto adecuado al líder de otro país".

"También le estamos transmitiendo esta postura a China, de manera adecuada", afirmó. Legisladores japoneses han visitado el gigante asiático en las últimas semanas en un intento por calmar las tensiones diplomáticas.

Takaichi se refirió a China como un "vecino importante" en un reciente discurso sobre sus políticas y se comprometió a construir una relación estable entre las naciones rivales.