Síguenos

Última hora

Campeche

Confirman captura del interno que se fugó del Cereso de Kobén en Campeche

México

Huracán Simón categoría 2 provoca cierre de puertos en cuatro estados; prevén que se intensifique

La Secretaría de Marina reportó el cierre de puertos en Michoacán, Guerrero, Colima y Jalisco por el Huracán Simón, que podría alcanzar categoría 3 en las próximas horas.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

9 de oct de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

La Semar advirtió que el huracán podría aumentar su intensidad durante las siguientes 6 a 12 horas / Windy

El Huracán Simón, de categoría 2, provocó el cierre de puertos en Michoacán, Guerrero, Colima y Jalisco, como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas que afectan las costas del océano Pacífico mexicano, informó la Secretaría de Marina (Semar).

A través de la Dirección Ejecutiva de Investigación y Monitoreo Oceanográfico Atmosférico, la dependencia detalló que el ciclón se localiza a 343 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 502 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El fenómeno presenta un desplazamiento hacia el noroeste a una velocidad de 6 kilómetros por hora y podría intensificarse a huracán categoría 3 en las próximas 6 a 12 horas, de acuerdo con el pronóstico de la Marina.

¿Qué puertos están cerrados por el huracán Simón?

La Secretaría de Marina informó que el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, permanece cerrado a la navegación para todo tipo de embarcaciones debido a los efectos del huracán Simón.

En cuanto a las embarcaciones menores, las autoridades establecieron restricciones en los puertos de Acapulco, Puerto Marqués y Zihuatanejo, en Guerrero.

Ante la amenaza del fenómeno, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció la preparación de un despliegue de más de 12 mil elementos de seguridad

Noticia Destacada

Huracán Isaías alcanza categoría 3 y amenaza a 20 millones de personas en Estados Unidos

También se reportó el cierre a la navegación menor en Manzanillo, Colima, y Barra de Navidad, Jalisco.

Las medidas buscan prevenir incidentes marítimos ante las condiciones de viento, lluvia y oleaje asociadas con el sistema tropical.

Huracán Simón podría alcanzar categoría 3 en las próximas horas

La Semar advirtió que el huracán podría aumentar su intensidad durante las siguientes 6 a 12 horas, por lo que mantiene el monitoreo de su trayectoria y evolución.

El pronóstico contempla intervalos de chubascos fuertes, tormentas puntuales y actividad eléctrica en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, así como en las inmediaciones del ciclón.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron extremar precauciones en las actividades marítimas, portuarias y de cabotaje.

Asimismo, pidieron a la población de las zonas costeras mantenerse atenta al posible incremento en los niveles de ríos, inundaciones y deslaves en áreas vulnerables.

La Secretaría de Marina reiteró la importancia de consultar los avisos oficiales ante posibles modificaciones en las restricciones a la navegación y en la intensidad del Huracán Simón.

IO

Te puede interesar