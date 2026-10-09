Huracán Simón categoría 2 provoca cierre de puertos en cuatro estados; prevén que se intensifique

El Huracán Simón, de categoría 2, provocó el cierre de puertos en Michoacán, Guerrero, Colima y Jalisco, como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas que afectan las costas del océano Pacífico mexicano, informó la Secretaría de Marina (Semar).

A través de la Dirección Ejecutiva de Investigación y Monitoreo Oceanográfico Atmosférico, la dependencia detalló que el ciclón se localiza a 343 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 502 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El fenómeno presenta un desplazamiento hacia el noroeste a una velocidad de 6 kilómetros por hora y podría intensificarse a huracán categoría 3 en las próximas 6 a 12 horas, de acuerdo con el pronóstico de la Marina.

¿Qué puertos están cerrados por el huracán Simón?

La Secretaría de Marina informó que el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, permanece cerrado a la navegación para todo tipo de embarcaciones debido a los efectos del huracán Simón.

En cuanto a las embarcaciones menores, las autoridades establecieron restricciones en los puertos de Acapulco, Puerto Marqués y Zihuatanejo, en Guerrero.

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También se reportó el cierre a la navegación menor en Manzanillo, Colima, y Barra de Navidad, Jalisco.

Las medidas buscan prevenir incidentes marítimos ante las condiciones de viento, lluvia y oleaje asociadas con el sistema tropical.

Huracán Simón podría alcanzar categoría 3 en las próximas horas

La Semar advirtió que el huracán podría aumentar su intensidad durante las siguientes 6 a 12 horas, por lo que mantiene el monitoreo de su trayectoria y evolución.

El pronóstico contempla intervalos de chubascos fuertes, tormentas puntuales y actividad eléctrica en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, así como en las inmediaciones del ciclón.

Te compartimos el #Pronóstico de condiciones meteorológicas para hoy y el resto del fin de semana, derivado del #Huracán #Simon. Para este viernes 09 de octubre se pronostica #Oleaje elevado y #Lluvias torrenciales en zonas de #Guerrero y #Michoacán. https://t.co/45HVxQR84a — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 9, 2026

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron extremar precauciones en las actividades marítimas, portuarias y de cabotaje.

Asimismo, pidieron a la población de las zonas costeras mantenerse atenta al posible incremento en los niveles de ríos, inundaciones y deslaves en áreas vulnerables.

La Secretaría de Marina reiteró la importancia de consultar los avisos oficiales ante posibles modificaciones en las restricciones a la navegación y en la intensidad del Huracán Simón.

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