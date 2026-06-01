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Quintana Roo / Cancún

Lluvias y chubascos: Así será el clima en Cancún hoy 1 de junio

El calor continuará predominando en Cancún este lunes, con temperaturas de hasta 35 grados y sensación térmica cercana a los 38°C.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

1 de jun de 2026

1 min

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Las lluvias previstas podrían presentarse de manera dispersa durante la tarde y noche
Las lluvias previstas podrían presentarse de manera dispersa durante la tarde y noche / POR ESTO!

El inicio de semana estará marcado por calor y la presencia de nubosidad en Cancún, donde se esperan lluvias y chubascos aislados a lo largo del día, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los cambios en las condiciones del tiempo, especialmente durante la tarde y noche, cuando podrían registrarse precipitaciones de manera dispersa. Asimismo, se exhorta a tomar precauciones ante las altas temperaturas y mantenerse bien hidratado.

Las lluvias que se registraron en la entidad ayudaron a bajar la temperatura.

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Clima de Cancún

Para este lunes se espera cielo parcialmente nublado, con lluvias y chubascos aislados en distintos puntos del municipio. El viento será del este y sureste de 15 a 25 kilómetros por hora, con rachas de mayor intensidad de forma ocasional.

Las temperaturas continuarán elevadas, con una máxima de entre 33 y 35 grados centígrados, mientras que para la madrugada del martes se pronostica una mínima de entre 24 y 26 grados.

El ambiente será caluroso durante gran parte de la jornada, con una sensación térmica cercana a los 38 grados centígrados, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y consumir suficiente agua para prevenir golpes de calor.

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