"La mayoría de los 11 de junio llueve"; inauguración del Mundial 2026 será entre lluvias fuertes, asegura la UNAM

No es casualidad que este jueves 11 de junio de 2026, día de la inauguración del Mundial de la FIFA, llueva en la CDMX, sede del México vs Sudáfrica. Y serán lluvias fuertes, tal y como lo pronostica la UNAM, por lo que se recomienda a los asistentes que acudan al Estadio Azteca de ir preparados y con bastante tiempo de anticipación.

Y es que a las lluvias, que seguramente se presentarán cuando se juegue el partido inaugural alrededor de las 13:00 horas, se juntan las manifestaciones de la CNTE y otros grupos que se han unido a las protestas contra el gobierno de México, por lo que los accesos al inmueble de la Calzada de Tlalpan serán complicados y muy escasos.

“Climatológicamente, la mayoría de los días 11 de junio llueve. Además de los remanentes de la tormenta tropical Boris, que tocó los límites de Guerrero y Oaxaca, hay otro fenómeno que se localiza hacia Centroamérica, la tormenta tropical Cristina, que continúa generando precipitaciones, hay que ver cómo evoluciona”, aseguró, Jorge Zavala Hidalgo, especialista de la UNAM.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para las próximas horas lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca; mientras que fuertes en Puebla, Estado de México, Morelos y Ciudad de México. Esta condición, externó Zavala Hidalgo, permanecerá a lo largo de la semana, incluyendo este 11 de junio cuando sea la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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¿A qué hora inician la ceremonia de inauguración y el México vs Sudáfrica en el Estadio Azteca este 11 de junio?

Alrededor de las 11:30 horas dará inicio la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Azteca; mientras que el partido México vs Sudáfrica, que abre las acciones del máximo torneo de fútbol está programado para arrancar a las 13:00 horas, del centro.

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