Electricidad, tomate verde y huevo contribuyen a que inflación baje a 3.94% en mayo

La inflación general anual en México se ubicó en 3.94 por ciento durante mayo de 2026, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El dato representa una reducción frente al mismo mes de 2025, cuando la inflación anual fue de 4.42 por ciento.

De acuerdo con el reporte publicado este martes 9 de junio de 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) alcanzó un nivel de 145.527 y registró una disminución mensual de 0.21 por ciento.

El comportamiento de los precios estuvo influido por bajas en electricidad, tomate verde y huevo, aunque otros productos y servicios mostraron incrementos, entre ellos papa y otros tubérculos, vivienda propia, alimentos preparados y gas doméstico LP.

¿Qué productos bajaron de precio en mayo de 2026?

El Inegi detalló que, durante mayo, el índice de precios no subyacente descendió 1.65 por ciento a tasa mensual. Este componente incluye productos con mayor volatilidad, como agropecuarios y energéticos.

Dentro de este rubro, los precios de frutas y verduras bajaron 3.18%, mientras que los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno disminuyeron 1.67 por ciento.

Noticia Destacada Miles de familias pagarán menos en el recibo de luz por menor inflación. Te decimos las ciudades donde aplicará

La baja en electricidad respondió a los ajustes de temporada cálida aplicados en 11 ciudades del país. También destacaron reducciones en tomate verde y huevo, productos que incidieron en el resultado general de la inflación.

¿Qué pasó con la inflación subyacente?

El índice de precios subyacente, considerado una referencia para medir la tendencia de mediano plazo de la inflación, aumentó 0.22 por ciento mensual en mayo.

Al interior de este indicador, las mercancías subieron 0.16 por ciento, mientras que los servicios avanzaron 0.29 por ciento. Este comportamiento muestra que, aunque algunos precios bajaron por factores estacionales, ciertos bienes y servicios mantienen incrementos.

Entre los productos y servicios con aumentos relevantes se ubicaron papa y otros tubérculos, vivienda propia, loncherías, fondas, torterías y taquerías, además del gas doméstico LP.

En mayo 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 145.527 y representó una disminución de 0.21% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.94%.



Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

▪️4.19%… pic.twitter.com/w3Ox3dzvmC — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) June 9, 2026

Canasta de consumo mínimo también registra baja mensual

El Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo registró una variación mensual de -0.29 por ciento y una tasa anual de 4.02 por ciento en mayo de 2026.

En comparación, durante el mismo periodo de 2025 este indicador había aumentado 0.29 por ciento mensual y 4.37 por ciento anual.

La inflación en México cerró 2025 en 3.69 por ciento, por debajo de los niveles observados en años anteriores. En 2024 fue de 4.21 por ciento, en 2023 de 4.66 por ciento, en 2022 de 7.82 por ciento y en 2021 de 7.36 por ciento, años marcados por los niveles más altos de las últimas dos décadas.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO