Cancún Fut Fest: ¿Dónde y a qué hora se transmitirá el partido de México contra Sudáfrica?

Ante el inicio del Mundial 2026, en destinos como Cancún iniciarán hoy jueves con una serie de eventos enfocados a los fanáticos del futbol.

Para este 11 de abril en la ciudad se contará con la primera actividad de inauguración, siendo esta la transmisión del partido de México contra Sudáfrica.

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¿Dónde se transmitirá?

La transmisión se llevará a cabo a las 14:00 horas en el Malecón Tajamar, en donde además habrá una fiesta en donde los cancunenses son invitados, según esto la página oficial del Ayuntamiento de Benito Juárez.

Autoridades del municipio informaron que se contarán con gradas y sillas para disfrutar de los partidos, además de un área gastronómica para venta de antojitos típicos y alimentos en general.

Igualmente dinámicas para los locales y familias que estén de visita en Cancún.

Además se tendrán seis sedes participantes de este festival deportivo, ya que se suman Tulum, Isla Mujeres, Bacalar, Cozumel y Chetumal.