CFE anuncia apagón de 8 horas este viernes por trabajos de mantenimiento

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspenderá el suministro de energía eléctrica este viernes 12 de junio durante un periodo de ocho horas, debido a trabajos programados de mejora, mantenimiento y conservación en la infraestructura de la red nacional.

La interrupción fue anunciada como una medida necesaria para realizar maniobras técnicas en el sistema de distribución eléctrica.

De acuerdo con la información difundida, el objetivo es mejorar la calidad del servicio y reforzar las condiciones de operación en la zona donde se llevarán a cabo las labores.

La CFE pidió a la población tomar previsiones para reducir afectaciones en actividades domésticas, comerciales y productivas durante el tiempo que permanezca suspendido el servicio.

¿Dónde será el apagón anunciado por CFE este viernes?

El corte programado afectará a usuarios del estado de Hidalgo, específicamente en el municipio de Huautla.

Las localidades donde se suspenderá el suministro eléctrico son La Puerta, Coamitla, Pahuatitla, Xochitl y Santo Domingo. En estas comunidades, la interrupción se realizará como parte de los trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

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La suspensión del servicio podría modificar actividades cotidianas en viviendas, comercios y espacios productivos, por lo que se recomienda organizar con anticipación el uso de aparatos eléctricos, refrigeradores, sistemas de comunicación y equipos de trabajo.

¿A qué hora inicia y termina el corte de luz?

El apagón está programado para iniciar a las 11:00 horas y concluir a las 19:00 horas del mismo viernes 12 de junio.

La CFE señaló que el personal técnico trabajará para realizar las maniobras en el menor tiempo posible y restablecer el servicio una vez que las labores concluyan de forma segura.

Aunque el horario oficial contempla ocho horas de suspensión, la duración puede depender del avance de los trabajos y de las condiciones operativas en la zona.

¿Qué recomienda CFE a los usuarios afectados?

La CFE pidió a los habitantes tomar las medidas necesarias para evitar afectaciones durante el corte. Entre las acciones preventivas se encuentran cargar teléfonos celulares, desconectar aparatos sensibles, revisar alimentos que requieran refrigeración y planear actividades que dependan del suministro eléctrico.

También se recomienda mantener precaución al momento del restablecimiento del servicio, especialmente con equipos electrónicos o instalaciones internas.

Para reportar fallas posteriores al regreso de la energía, resolver dudas o dar seguimiento a cualquier eventualidad, la CFE mantiene disponible la línea nacional 071, que opera las 24 horas del día.

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