Claudia Sheinbaum cancela visita programada a Zacatecas este 14 de junio

La visita que tenía prevista la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a Zacatecas este domingo 14 de junio fue cancelada de última hora, luego de que Presidencia de la República actualizara su agenda oficial y notificara que no habría actividades públicas programadas para la mandataria durante la jornada.

El evento contemplaba la presentación de proyectos relacionados con infraestructura en la entidad junto al gobernador David Monreal Ávila, y de acuerdo con reportes de medios locales, el montaje y la logística ya se encontraban prácticamente listos para recibir a la titular del Ejecutivo federal.

Noticia Destacada Sener destaca avance en soberanía y transición energética durante inauguració de la Central de Ciclo Combinado Manzanillo III

Horas antes de la suspensión, autoridades estatales y personal organizador continuaban con los preparativos del acto público, el cual formaba parte de la gira anunciada previamente por la presidenta en distintos estados del país para supervisar y dar a conocer obras prioritarias.

Noticia Destacada CFE fortalece el suministro eléctrico del occidente de México con nueva Central de Ciclo Combinado en Manzanillo

No obstante, durante la noche del sábado la agenda presidencial fue modificada sin que se emitiera una explicación oficial sobre los motivos del cambio.

Hasta el momento, ni Presidencia ni el gobierno de Zacatecas han informado si la visita será reprogramada en próximas fechas.