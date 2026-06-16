Gusano barrenador en México: aumentan a 295 los casos en humanos; Veracruz lidera contagios y ya se reportan dos muertes

La Secretaría de Salud federal informó que durante 2026 se han confirmado 295 casos de miasis causada por el gusano barrenador del ganado, una enfermedad parasitaria provocada por la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, que puede afectar tanto a animales como a personas.

De acuerdo con el reporte más reciente de las autoridades sanitarias, Veracruz encabeza la lista de entidades con más pacientes diagnosticados, al acumular 69 casos. Le siguen Chiapas, con 49 contagios, y Oaxaca, con 32. Además, se han registrado dos fallecimientos asociados a esta enfermedad.

¿Qué es el gusano barrenador y cómo afecta a las personas?

El gusano barrenador del Nuevo Mundo es una especie de mosca cuyas larvas se alimentan de tejido vivo. La infestación que provoca se conoce como miasis y ocurre cuando las moscas depositan sus huevos en heridas abiertas o en mucosas de cavidades corporales como nariz, boca u oídos.

Una vez que los huevos eclosionan, las larvas comienzan a penetrar y consumir los tejidos del huésped, generando lesiones que pueden agravarse rápidamente si no reciben atención médica oportuna.

Especialistas explican que la enfermedad es más frecuente en el ganado, aunque también puede presentarse en seres humanos, particularmente en personas con heridas expuestas o condiciones que favorecen la infestación.

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Síntomas y riesgos de la miasis

Entre las principales manifestaciones en humanos destacan dolor intenso en la zona afectada, inflamación, secreción o supuración de la herida, fiebre y presencia visible de larvas.

Aunque la mayoría de los casos pueden ser tratados con éxito, la enfermedad puede derivar en complicaciones graves si las larvas invaden áreas sensibles del cuerpo o si se desarrollan infecciones secundarias. Los riesgos son mayores en niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Especialistas advierten que, en casos severos, la miasis puede provocar infecciones generalizadas y otras complicaciones que ponen en riesgo la vida del paciente.

Prevención y atención inmediata

La Secretaría de Salud recomienda mantener una adecuada higiene de cualquier lesión o herida. En caso de presentar cortes o laceraciones, se debe lavar la zona con agua y jabón, aplicar antisépticos y cubrirla con material limpio para evitar la exposición a insectos.

Las autoridades también sugieren evitar el uso de productos irritantes que puedan complicar la cicatrización.

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¿Conoce como combatir a esta plaga?



El gusano barrenador, una amenaza silenciosa que causa heridas profundas y dolorosas en los animales, incluso en los humanos.#GusanoBarrenador #SanidadAnimal #GanadoSano #PrevenciónEsSalud pic.twitter.com/1Pmk8eRl9x — Secretaría de Salud (@SSDurango) June 15, 2026

Si se detecta la presencia de larvas, la recomendación es retirarlas cuidadosamente sin aplastarlas y acudir de inmediato a una unidad médica para recibir atención especializada.

Asimismo, los ejemplares extraídos deben conservarse en un recipiente con alcohol para su análisis por parte de personal sanitario o de organismos especializados en vigilancia epidemiológica.

Ante el incremento de casos, las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica y reiteran el llamado a la población para reportar oportunamente cualquier sospecha de infestación, tanto en personas como en animales, con el objetivo de contener la propagación de esta enfermedad.

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