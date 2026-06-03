Presidenta Sheinbaum firma acuerdo con productores de jitomate para garantizar precio justo y abasto

A través de una publicación en sus perfiles oficiales en redes sociales, la Presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que firmó un acuerdo con productores de 18 estados de la República para garantizar el abasto de jitomate a un precio justo.

“Hoy firmamos con productores de 18 estados de la República y con comercializadores de centrales de abasto y tiendas de autoservicio, un acuerdo para garantizar la producción de jitomate para el mercado nacional antes que la exportación y un esquema de ordenamiento que permita bajar el precio del jitomate”, detalló la jefa del Ejecutivo Federal.

Fue este miércoles cuando la mandataria encabezó la firma del Acuerdo Nacional para el Ordenamiento de la Producción, Abasto, Comercialización y Precio Justo del Jitomate, con productores y miembros de su equipo de trabajo.

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El acuerdo firmado tiene como objetivo garantizar que la producción destinada para el consumo interno sea una prioridad, antes que la exportación, así como un precio justo que beneficie a los consumidores nacionales.

Esto beneficiará a más de 12 mil productores que cosechan alrededor de 3.7 millones de toneladas de jitomate al año, en más de 50 mil hectáreas. Cerca del 50 por ciento de la producción nacional se destina a la exportación, según información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.