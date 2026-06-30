Arturo Sarukhán aclara qué pasará con el T-MEC: decisión de EU no significa su salida ni el fin del tratado

El exembajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, afirmó que existe confusión en torno a la decisión del Gobierno estadounidense de no aprobar, por ahora, la extensión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al señalar que esta medida no representa la salida de Washington del acuerdo comercial ni su terminación inmediata.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el diplomático explicó que la determinación que la administración del presidente Donald Trump formalizará no implica que el tratado deje de estar vigente, sino que activa el mecanismo de revisión previsto en el propio acuerdo.

Sarukhán recordó que desde hace varios meses había advertido que esta estrategia formaba parte de la política comercial de la administración estadounidense para mantener capacidad de negociación y presión sobre México y Canadá durante los próximos años.

La extensión requiere el consenso de los tres países

El exembajador explicó que la renovación automática del T-MEC hasta 2046 únicamente puede concretarse si los tres países integrantes del acuerdo —México, Estados Unidos y Canadá— manifiestan su consentimiento durante el proceso de revisión.

Al no alcanzarse ese consenso, el tratado no se prorroga automáticamente, pero tampoco pierde vigencia.

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En cambio, entra en un esquema de revisiones anuales, previsto desde su negociación original, mediante el cual las tres partes podrán discutir nuevamente la posibilidad de extender su duración en cualquiera de esos ejercicios.

De acuerdo con Sarukhán, este mecanismo permite que el acuerdo continúe operando mientras los gobiernos mantienen abiertas las negociaciones sobre su futuro.

El tratado seguiría vigente hasta 2036

El diplomático precisó que, si durante las revisiones anuales nunca se alcanza un acuerdo para ampliar la vigencia del T-MEC, el tratado concluiría en 2036, cuando se cumplan los 16 años de duración originalmente establecidos.

Por ello, insistió en que la decisión de Estados Unidos no debe interpretarse como una denuncia del acuerdo ni como el inicio de un proceso automático para su desaparición.

En su opinión, el diseño jurídico del tratado contempla distintos escenarios que permiten mantener vigente el marco comercial entre los tres países aun cuando no exista una extensión inmediata.

El T-MEC contempla un mecanismo de salida

Sarukhán también recordó que el propio tratado establece un procedimiento independiente para que cualquiera de sus integrantes pueda retirarse formalmente.

De acuerdo con las disposiciones del T-MEC, cualquiera de los tres gobiernos puede denunciar el acuerdo mediante una notificación escrita dirigida a las otras partes.

Hay de nuevo mucha confusión. La decisión de EEUU que se formalizará mañana (y que subrayé desde hace meses era la jugada de la Administración Trump, dado que es la manera de mantener su palanqueo sobre Canadá y México) de no “extender” el TMEC NO es igual a que EEUU se "retire"… pic.twitter.com/u470LcKINR — Amb. Arturo Sarukhan (@Arturo_Sarukhan) June 30, 2026

En ese supuesto, la salida surtiría efectos seis meses después de la notificación oficial, independientemente del calendario de revisiones o de la vigencia originalmente pactada.

El exembajador subrayó que ese escenario es distinto al proceso de revisión que actualmente enfrenta el tratado y consideró importante diferenciar ambos mecanismos para evitar interpretaciones erróneas sobre el futuro del principal acuerdo comercial de América del Norte.

Con su explicación, Sarukhán buscó precisar el alcance jurídico de la decisión anunciada por Estados Unidos y aclarar que el T-MEC continuará vigente mientras no exista una denuncia formal del tratado o concluya el plazo previsto en sus disposiciones.

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