Presidenta Sheinbaum encabeza entrega de apoyos de Jóvenes Construyendo el Futuro en Xalapa: EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará este sábado 6 de junio de 2026 un evento para la entrega de apoyos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Xalapa, Veracruz, como parte de la gira que inició desde el viernes en la entidad.

La visita de la mandataria federal a Veracruz contempla actividades vinculadas con programas sociales, infraestructura, salud, educación y desarrollo regional.

En este caso, el evento en Xalapa estará enfocado en uno de los programas prioritarios del gobierno federal para jóvenes que buscan incorporarse a espacios de capacitación laboral.

Jóvenes Construyendo el Futuro ha sido presentado como una estrategia para acercar oportunidades de formación a personas que no estudian ni trabajan, mediante su vinculación con centros de trabajo, talleres, empresas, instituciones u organizaciones donde pueden adquirir experiencia.

¿Qué busca Jóvenes Construyendo el Futuro?

El programa tiene como objetivo abrir una ruta de capacitación para jóvenes que requieren experiencia laboral y acompañamiento para integrarse al mercado de trabajo. A través de este esquema, las y los beneficiarios reciben apoyo económico mientras se forman en un centro laboral registrado.

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La entrega de apoyos en Xalapa forma parte de la agenda social del gobierno federal en Veracruz, una entidad considerada estratégica por su peso económico, territorial y productivo. Con este evento, Sheinbaum busca reforzar la presencia de los programas de bienestar en el estado y mantener contacto directo con beneficiarios.

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La llegada de la presidenta a Xalapa ocurre después de una jornada de actividades en Veracruz iniciada el viernes, cuando encabezó eventos oficiales en la entidad.

Su visita se da en un contexto en el que el gobierno federal ha destacado distintas acciones para el estado, entre ellas proyectos de infraestructura, obras hidráulicas, acciones de salud y apoyos educativos.

En el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, el mensaje central estará dirigido a la importancia de generar oportunidades para las nuevas generaciones. El programa busca que las juventudes cuenten con herramientas para desarrollar habilidades, fortalecer su experiencia y ampliar sus posibilidades de empleo.

Con la entrega de apoyos en Xalapa, el gobierno federal dará continuidad a una agenda social enfocada en educación, capacitación, empleo y bienestar para jóvenes veracruzanos.

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