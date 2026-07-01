Estados Unidos propone revisión anual del T-MEC que seguirá vigente hasta 2036

Estados Unidos propuso que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se realice de manera anual, luego de la reunión trilateral sostenida este miércoles de forma virtual entre representantes de los tres países.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) informó que las delegaciones discutieron la operación del acuerdo, conforme a lo establecido en el propio tratado.

Tras el encuentro, Jamieson Greer, representante comercial estadounidense, señaló que Washington no aceptó renovar el T-MEC en su forma actual.

¿Estados Unidos rechazó renovar el T-MEC?

Greer afirmó que Estados Unidos no avaló la extensión del tratado por otros 16 años bajo las condiciones actuales.

Sin embargo, aclaró que el acuerdo comercial continuará vigente mientras los tres países trabajan en los temas pendientes o hasta una eventual terminación.

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Canadá, por su parte, defendió la renovación del T-MEC. Dominic LeBlanc, ministro responsable del Comercio entre Canadá y Estados Unidos, afirmó que su país mantiene un “apoyo inquebrantable” al tratado, al considerar que respalda millones de empleos en Norteamérica y garantiza certidumbre para las empresas.

¿Qué dijo México sobre la revisión anual?

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, descartó que el T-MEC vaya a terminar o que haya cambios inmediatos para empresas, exportadores y cadenas productivas.

El funcionario explicó que Estados Unidos no está en posición de extender el acuerdo por 16 años, por lo que los tres países entrarán al mecanismo de revisión anual durante los próximos 10 años, periodo en el que el tratado seguirá vigente hasta 2036.

Ebrard también aclaró que ninguna de las partes notificó su intención de salir del T-MEC. Recordó que, si algún país quisiera retirarse, tendría que avisar con seis meses de anticipación.

¿Qué pasará con el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá?

México sostiene que el tratado continuará operando bajo las reglas actuales en los próximos días y meses. Por ello, el comercio regional no tendrá modificaciones inmediatas.

Today, the United States, Mexico, and Canada met virtually to discuss the operation of the USMCA.



The United States did not agree to renew the USMCA in its current form. However, the Agreement remains in force pending resolution of these issues or until the Agreement’s… — United States Trade Representative (@USTradeRep) July 1, 2026

Ebrard explicó que las revisiones anuales permitirán atender los temas que cada país ponga sobre la mesa, sin que eso signifique abrir todo el tratado cada año. La intención, dijo, es reducir gradualmente los pendientes y evitar incertidumbre.

La siguiente conversación está prevista alrededor del 20 de julio en la Ciudad de México, donde las delegaciones comenzarán a revisar temas específicos del proceso.

El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 y sustituyó al antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

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