¿A qué hora lloverá en la CDMX? Protección Civil alerta por tormentas con granizo durante la tarde y noche

Las lluvias ya comenzaron en distintos puntos de la Ciudad de México y se espera que continúen durante la tarde y la noche de este jueves, de acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

La dependencia capitalina informó que las precipitaciones podrían intensificarse en las próximas horas y estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, por lo que llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones al salir de casa.

¿A qué hora lloverá en la CDMX este jueves?

Según el reporte de la SGIRPC, las lluvias persistirán durante la tarde y se extenderán hacia la noche en gran parte de la capital.

Las autoridades señalaron que, además de las precipitaciones, existe probabilidad de tormentas eléctricas y caída de granizo, condiciones que podrían ocasionar encharcamientos, reducción de la visibilidad para automovilistas y afectaciones a la movilidad.

Noticia Destacada ¿Dónde y a qué hora lloverá en Yucatán este miércoles 8 de julio? Procivy pronostica tormentas Mérida y más de 30 municipios

Por ello, recomendaron a la ciudadanía considerar tiempos adicionales en sus traslados, evitar cruzar calles con corrientes de agua y mantenerse informada mediante los canales oficiales.

¿En qué alcaldías ya se registran lluvias?

Protección Civil reportó lluvias de intensidad moderada en las alcaldías Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Asimismo, se registran lluvias ligeras y lloviznas en Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc.

La dependencia indicó que las condiciones meteorológicas podrían cambiar conforme avance la tarde, por lo que otras zonas de la Ciudad de México también podrían registrar precipitaciones.

Protección Civil pide extremar precauciones

Ante el pronóstico, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomendó evitar transitar por zonas con encharcamientos o inundaciones, retirar objetos que puedan caer por efecto del viento y no resguardarse debajo de árboles durante las tormentas eléctricas.

También exhortó a la población a mantenerse pendiente de las actualizaciones del pronóstico del tiempo y de las alertas emitidas por las autoridades capitalinas para reducir riesgos durante las lluvias previstas para este jueves.

IO