Huracán Polo toca tierra en Sonora como categoría 1; deja lluvias torrenciales y rachas de hasta 150 km/h

El Huracán Polo se localizó este martes 29 de septiembre sobre tierra en Sonora, donde comenzó a debilitarse después de avanzar por el golfo de California como categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.
De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro del ciclón se ubicó a 30 kilómetros al este de Guaymas, Sonora, y a 235 kilómetros al nor-noreste de Loreto, Baja California Sur. El sistema mantiene desplazamiento hacia el noreste a 28 kilómetros por hora.
Polo conserva vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de hasta 150 km/h, aunque el pronóstico indica que continuará perdiendo fuerza conforme avance sobre territorio continental.
El SMN ya había anticipado para este martes lluvias de intensas a torrenciales en Sonora, acompañadas de fuertes vientos y oleaje elevado en la región del golfo de California.
¿Dónde dejará lluvias el huracán Polo?
La circulación del sistema provocará lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en zonas del centro, sur y costa de Sonora.
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Huracán Polo se acerca a Sonora como categoría 1; dejará lluvias torrenciales y oleaje de hasta 5 metros
También se esperan lluvias intensas en el norte de Sinaloa; muy fuertes en el centro de Baja California Sur y en el norte y oeste de Chihuahua, así como precipitaciones fuertes en el sur de Baja California.
Estas condiciones pueden elevar los niveles de ríos y arroyos, además de generar inundaciones y deslaves en zonas vulnerables.
Polo provoca oleaje de hasta 5 metros
En el golfo de California y las zonas costera y sur de Sonora se pronostican vientos sostenidos de 90 a 110 km/h, con rachas de 130 a 150 km/h.
El oleaje podría alcanzar entre 4 y 5 metros de altura, mientras que para el norte de Sinaloa se prevén olas de entre 1.5 y 2.5 metros.
Las zonas de prevención por huracán se mantienen desde Bahía Kino hasta Huatabampito, Sonora, mientras que las alertas correspondientes a Baja California Sur fueron descontinuadas.
Polo podría degradarse durante las próximas horas
El pronóstico del SMN indica que Polo continuará debilitándose sobre tierra y podría convertirse en sistema post-tropical o remanente durante su avance hacia Chihuahua.
Las autoridades mantienen el llamado a extremar precauciones por lluvias, fuertes vientos y oleaje elevado, además de seguir las indicaciones de Protección Civil.
La evolución confirma el escenario previsto previamente por Conagua, que había advertido que los principales efectos de Polo durante este martes se concentrarían en Sonora y otras entidades del noroeste del país.
IO