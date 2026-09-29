Huracán Polo toca tierra en Sonora como categoría 1; deja lluvias torrenciales y rachas de hasta 150 km/h

El Huracán Polo se localizó este martes 29 de septiembre sobre tierra en Sonora, donde comenzó a debilitarse después de avanzar por el golfo de California como categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro del ciclón se ubicó a 30 kilómetros al este de Guaymas, Sonora, y a 235 kilómetros al nor-noreste de Loreto, Baja California Sur. El sistema mantiene desplazamiento hacia el noreste a 28 kilómetros por hora.

Polo conserva vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de hasta 150 km/h, aunque el pronóstico indica que continuará perdiendo fuerza conforme avance sobre territorio continental.

El SMN ya había anticipado para este martes lluvias de intensas a torrenciales en Sonora, acompañadas de fuertes vientos y oleaje elevado en la región del golfo de California.

¿Dónde dejará lluvias el huracán Polo?

La circulación del sistema provocará lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en zonas del centro, sur y costa de Sonora.

Noticia Destacada Huracán Polo se acerca a Sonora como categoría 1; dejará lluvias torrenciales y oleaje de hasta 5 metros

También se esperan lluvias intensas en el norte de Sinaloa; muy fuertes en el centro de Baja California Sur y en el norte y oeste de Chihuahua, así como precipitaciones fuertes en el sur de Baja California.

Estas condiciones pueden elevar los niveles de ríos y arroyos, además de generar inundaciones y deslaves en zonas vulnerables.

Polo provoca oleaje de hasta 5 metros

En el golfo de California y las zonas costera y sur de Sonora se pronostican vientos sostenidos de 90 a 110 km/h, con rachas de 130 a 150 km/h.

El oleaje podría alcanzar entre 4 y 5 metros de altura, mientras que para el norte de Sinaloa se prevén olas de entre 1.5 y 2.5 metros.

Las zonas de prevención por huracán se mantienen desde Bahía Kino hasta Huatabampito, Sonora, mientras que las alertas correspondientes a Baja California Sur fueron descontinuadas.

Se pronostican #Lluvias fuertes a muy fuertes, #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento de hasta 150 km/h, en entidades del noroeste y norte de #México, así como #Oleaje elevado en el #GolfoDeCalifornia y las costas de #Sonora y #Sinaloa. Ve los detalles ⬇️ pic.twitter.com/FGL2Uo5g7r — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 29, 2026

Polo podría degradarse durante las próximas horas

El pronóstico del SMN indica que Polo continuará debilitándose sobre tierra y podría convertirse en sistema post-tropical o remanente durante su avance hacia Chihuahua.

Las autoridades mantienen el llamado a extremar precauciones por lluvias, fuertes vientos y oleaje elevado, además de seguir las indicaciones de Protección Civil.

Lo peor ya pasó. Con daños menores el ojo del Huracán Polo, que impacto entre Guaymas y Empalme como cat. 1 ya se enfila rumbo a la sierra. El mar se adentro al centro de Guaymas y avenidas costeras, hay evaluación de daños en Guaymas por caídas de postes y palmeras pero no se… pic.twitter.com/ow5WomYfOJ — Salvador Macías 🇲🇽🇻🇪🇺🇸 (@smaciasr) September 29, 2026

La evolución confirma el escenario previsto previamente por Conagua, que había advertido que los principales efectos de Polo durante este martes se concentrarían en Sonora y otras entidades del noroeste del país.

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