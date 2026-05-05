Ataque al casino “Tropicana” en Culiacán deja una trabajadora muerta y dos personas heridas

Un ataque contra el casino “Tropicana”, ubicado en la zona de Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa, dejó como saldo una trabajadora muerta y dos personas lesionadas, luego de que sujetos arrojaran una bomba molotov al interior del establecimiento. El hecho ocurrió alrededor de las 18:00 horas y provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

¿Qué pasó en el casino “Tropicana” de Culiacán?

De acuerdo con los primeros reportes, el establecimiento aún no recibía clientes al momento de la agresión, por lo que dentro del inmueble se encontraban principalmente trabajadores.

Tras escucharse la explosión y comenzar el incendio, el personal fue evacuado de emergencia.

Autoridades informaron que más de 30 personas fueron desalojadas del casino para evitar más afectaciones por el humo y las llamas.

Sin embargo, una empleada identificada como Ana “N”, de 33 años, murió después de inhalar humo durante el incendio, pese a que recibió atención de paramédicos en el lugar.

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¿Cuántas personas resultaron heridas tras el ataque?

Además de la víctima mortal, dos personas resultaron lesionadas. Una de ellas presentó intoxicación por humo, mientras que otra sufrió quemaduras. Ambas fueron atendidas por los servicios de emergencia tras el ataque.

En el operativo participaron elementos de Protección Civil municipal y estatal, Bomberos de Culiacán, Cruz Roja, policías estatales y municipales, además de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

¿Por qué preocupa la violencia en Culiacán?

El ataque al casino “Tropicana” ocurre en medio de la ola de violencia que enfrenta Sinaloa desde septiembre de 2024, relacionada con la disputa entre facciones del crimen organizado identificadas como Los Mayos y Los Chapitos.

Atacan e incendian Casino Tropicana en Culiacán; una mujer murió y hay dos heridos https://t.co/eHez9020Pt — Dominio Público (@DominioPblico3) May 5, 2026

La agresión también se suma a otros hechos contra establecimientos de este giro en Culiacán. Reportes locales habían documentado un ataque previo contra el mismo casino en la zona de Tres Ríos, que dejó daños materiales y fue señalado como uno de varios incidentes recientes contra casinos en la capital sinaloense.

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