Asesinan a balazos a un joven en Villas Otoch Paraíso de la Supermanzana 259 en Cancún

Un joven fue asesinado a balazos la noche de este domingo en el andador de uno de los conjuntos habitacionales del fraccionamiento Villas Otoch Paraíso, en la Supermanzana 259.

El reporte de los disparos fue realizado alrededor de las 23:00 horas en la Manzana 107, a unos metros de la avenida Niños Héroes, lo que causó alarma entre los vecinos.

Los policías municipales que arribaron al lugar confirmaron que un joven se encontraba con varios impactos de bala, en uno de los andadores, y solicitaron la intervención de paramédicos, quienes confirmaron el deceso.

Ante esto, los elementos acordonaron la escena del crimen, mientras el cuerpo sin vida permaneció tirado boca arriba a un costado del andador.

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La situación provocó la movilización de elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Estatal, para tratar de localizar al responsable de la ejecución.