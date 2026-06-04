Desaparece mujer colombiana en Chetumal; activan Protocolo Alba

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo activó el Protocolo Alba para solicitar el apoyo de la ciudadanía en la localización de Mónica Gómez Ardila, de 40 años, quien fue vista por última vez el pasado 31 de mayo de 2026 en la ciudad de Chetumal. La denuncia formal quedó asentada el 2 de junio bajo el folio 23/FDS/2026.

Mónica es de nacionalidad colombiana, tez blanca y complexión delgada. Mide aproximadamente 1.70 metros y pesa alrededor de 65 kilogramos. Tiene cabello corto, castaño claro y ondulado, ojos color café, una verruga en la punta de la nariz y un lunar de tonalidad clara en la parte posterior del muslo izquierdo. Al momento de su desaparición vestía blusa color azul y pantalón negro con líneas blancas y grises.

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De acuerdo con la ficha emitida por Protocolo Alba, la última vez que se tuvo contacto con ella fue el 31 de mayo en la capital del estado. Desde entonces se desconoce su paradero, por lo que permanece en calidad de persona no localizada.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo puso a disposición de la población el número telefónico (998) 881 71 50, extensión 2130, para recibir cualquier dato que contribuya a su ubicación.

Las autoridades reiteraron que toda información será tratada con confidencialidad y pidieron a la ciudadanía no difundir rumores ni datos no verificados que puedan entorpecer las labores de búsqueda.

El Protocolo Alba es un mecanismo de coordinación inmediata entre autoridades y sociedad civil para la localización de mujeres y niñas desaparecidas en el estado. Su activación permite la difusión rápida de la información y la implementación de acciones de búsqueda en campo.

Familiares y colectivos de búsqueda solicitan a la población de Chetumal y de otros municipios de Quintana Roo estar atentos y, en caso de tener algún indicio sobre el paradero de Mónica Gómez Ardila, comunicarlo de inmediato a los números oficiales. La colaboración ciudadana es fundamental para agilizar su localización.

En lo que va del año 2026, el municipio de Othón P. Blanco registra al menos 28 casos de personas desaparecidas, según datos de colectivos de búsqueda y reportes de la Fiscalía General del Estado. De estos, un número importante corresponde a mujeres, lo que ha generado preocupación entre habitantes de Chetumal y comunidades aledañas.

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En grupos de Facebook y redes sociales locales, la desaparición de Mónica Gómez Ardila ha sido ampliamente compartida. Usuarios piden la colaboración de la ciudadanía para difundir su fotografía y cualquier información que pueda ayudar a localizarla.

La activación del Protocolo Alba en este caso permite una respuesta más rápida por parte de las autoridades, con búsqueda en campo y difusión en medios de comunicación. Familiares de la colombiana han pedido a la población estar atentos y reportar cualquier indicio que pueda contribuir a su ubicación.

La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones y ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para esclarecer el paradero de Mónica Gómez Ardila.