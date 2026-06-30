Detienen a sujeto con decenas de dosis de droga en la Isla de Holbox

Un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales dejó como saldo la captura de un hombre en posesión de casi un centenar de dosis de sustancias ilícitas en este destino turístico, el cual ha registrado un incremento en la vigilancia ante el persistente flujo de estupefacientes.

El detenido, identificado como Juan Diego “N”, fue sorprendido en flagrancia por elementos del Grupo Centurión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes operaban en coordinación con efectivos de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Según el reporte de las corporaciones involucradas, los uniformados realizaban patrullajes preventivos cuando detectaron a un individuo que manipulaba de forma sospechosa bolsitas de plástico transparentes. Al notar que el contenido presentaba características propias de la marihuana, los agentes procedieron a interceptarlo para realizarle una revisión de rutina.

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Tras la inspección física, las autoridades aseguraron una bolsa de tipo ecológica que ocultaba un cargamento fraccionado para su presunta venta al menudeo. En total, se contabilizaron 48 bolsas de plástico transparente que contenían hierba verde y seca, presuntamente marihuana, así como otras 37 bolsas con fragmentos cristalinos, cuyas propiedades coinciden con la droga sintética conocida como cristal. Asimismo, se le incautó un teléfono celular que será analizado como parte de las indagatorias.

Juan Diego “N” y el material asegurado fueron trasladados de inmediato y puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, autoridad que se encargará de determinar su situación jurídica y determinar si el imputado forma parte de alguna red delictiva que opera en la zona insular de Lázaro Cárdenas.