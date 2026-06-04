Hallan cuatro cuerpos dentro de un vehículo en Chilpancingo; tres víctimas fueron decapitadas

Una intensa movilización de autoridades se registró la mañana de este jueves en Chilpancingo, Guerrero, luego del hallazgo de cuatro personas sin vida al interior de un automóvil abandonado sobre el bulevar Vicente Guerrero, una de las principales vialidades de la capital del estado.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió alrededor de las 6:45 horas en la lateral con dirección norte-sur del bulevar, a la altura de la zona ubicada detrás del Congreso del Estado de Guerrero.

Las víctimas fueron encontradas dentro de un automóvil Nissan Sentra color blanco. Los cuerpos se encontraban envueltos en cobijas y cubiertos con plástico, distribuidos entre los asientos traseros y la cajuela de la unidad.

Tres víctimas fueron localizadas decapitadas

Información preliminar señala que tres de los cuerpos correspondían a personas decapitadas. Las cabezas fueron localizadas dentro del vehículo y estaban envueltas con cinta industrial, según imágenes que comenzaron a circular tras el hallazgo.

La escena fue asegurada por elementos de seguridad, mientras peritos y agentes ministeriales realizaron las primeras diligencias para el levantamiento de indicios y la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

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Fiscalía de Guerrero inicia investigaciones

Horas después, la Fiscalía General del Estado de Guerrero confirmó el hallazgo mediante un comunicado oficial e informó que se desplegaron actuaciones ministeriales, periciales y de investigación para esclarecer los hechos.

La dependencia detalló que personal especializado en criminalística efectuó la documentación fotográfica y técnica del lugar, así como la preservación de los indicios encontrados en la unidad.

Como parte de las investigaciones, el automóvil fue trasladado a las instalaciones de Servicios Periciales de la Fiscalía estatal para continuar con el procesamiento integral de la evidencia bajo condiciones controladas.

Chilpancingo, Gro. a 4 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Guerrero informa que, derivado del hallazgo de un vehículo sobre el bulevar Vicente Guerrero, en el municipio de Chilpancingo, en cuyo interior fueron localizadas cuatro personas sin vida, se iniciaron… pic.twitter.com/uf6gWrIzBN — FGE Guerrero (@FGEGuerrero) June 4, 2026

Hecho ocurre tras otro ataque en la misma vialidad

El hallazgo se registró apenas un día después de otro hecho violento ocurrido en el mismo bulevar Vicente Guerrero, donde un trabajador del Ayuntamiento de Quechultenango fue asesinado a balazos mientras viajaba en una camioneta oficial.

Las autoridades no han informado la identidad de las víctimas encontradas en el vehículo ni posibles líneas de investigación, mientras continúan las diligencias para determinar las circunstancias y responsables de este caso que vuelve a colocar a Chilpancingo en el centro de la atención por los hechos de violencia registrados en la región.

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