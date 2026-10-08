Secretaría de Marina reporta bajo nivel de sargazo en Quintana Roo

La Secretaría de Marina colocó el nivel de sargazo en Quintana Roo como muy bajo, en semáforo en verde, con 3 mil 920 toneladas del alga en el mar Caribe, así como con seis conglomerados a la vista y con posibilidad de arribo a las costas de 31 toneladas en las próximas 24 horas.

En tanto, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), indica que aún hay 21 playas con recales excesivos de sargazo, otras 34 con abundante, 26 con volumen moderado, 49 con bajo y solo cinco sin la presencia del alga, en las 140 playas monitoreadas en el Caribe Mexicano.

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Bañistas, en playa Delfines, disfrutaron de arenales prácticamente limpios, agua cristalina, aunque con restricciones para ingresar por las corrientes de retorno.

Con ello, el sargazo entra en octubre con una tendencia general de disminución después de que el mayor pico de arribos se registrara entre junio y julio. Sin embargo, el recale no desaparece de manera uniforme: algunas zonas todavía pueden registrar acumulaciones importantes dependiendo de los vientos, corrientes marinas y condiciones locales.

Además, octubre coincide con una etapa en la que las autoridades mantienen reforzadas las acciones de recolección en los principales destinos turísticos del estado.

Se espera un descenso en el arribo de la planta durante octubre, tras el pico alto de agosto / Liza Vera

El director de la Red de Monitoreo de Sargazo en Quintana Roo, Esteban Amaro Mauricio, explicó en agosto que el recale comenzó a disminuir después del pico de junio y julio y que se esperaba un descenso considerable durante septiembre y octubre.

El comportamiento es irregular y puede haber zonas con acumulaciones elevadas mientras otras presentan poca presencia de la macroalga. Por ello, un reporte general para Cancún o Quintana Roo no necesariamente describe las condiciones de cada playa.

Al inicio de octubre se mantienen condiciones variables en la costa de Quintana Roo. Un monitoreo satelital consultado para el 7 de octubre del 2026 identificó condiciones de recale moderado en sectores de Cancún y señaló que la información satelital permite estimar el riesgo de llegada de sargazo, pero no sustituye una inspección directa de cada playa.

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Este punto es importante: si buscas “sargazo hoy Cancún”, el dato de una zona costera no debe interpretarse automáticamente como la cantidad de alga que encontrarás sobre la arena.

En términos generales, el esquema utilizado para comunicar la presencia de sargazo identifica: Verde: presencia escasa. Amarillo: presencia moderada. Naranja: presencia alta. Rojo: presencia muy alta.