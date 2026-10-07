Fonatur regresará a Quintana Roo en 2027: Destinará 500 mdp para el manejo del sargazo

El sargazo volverá a colocar a Fonatur en Quintana Roo. El organismo, que dejó de operar en Cancún y Cozumel en el 2025, dispondrá de 500 millones de pesos durante el 2027 para intervenir en el manejo de la macroalga, en una entidad que este año enfrenta una de las temporadas más severas de recale en el Caribe Mexicano.

El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez Mendoza, informó que el organismo estará a cargo de articular la Estrategia Nacional de Atención y Manejo del Sargazo, que contempla acciones de investigación, recolección, disposición, regulación y aprovechamiento del material.

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La intervención federal incluye la instalación de cuatro sitios de disposición final en Quintana Roo, en coordinación con la Secretaría de Marina, el Gobierno estatal y empresarios turísticos. De acuerdo con lo anunciado, estos espacios contarán con geomembranas e infraestructura especializada para recibir el sargazo retirado de las playas.

La medida se plantea mientras los recales han alcanzado extensas zonas de la costa estatal. Tulum, Puerto Morelos, Cancún y Playa del Carmen se encuentran entre los destinos donde se han concentrado las acumulaciones, que además de afectar la actividad turística generan presión sobre los ecosistemas y obligan a mantener labores constantes de retiro.

Tulum, Puerto Morelos, Cancún y Playa del Carmen se encuentran entre los destinos afectados por los recales de sargazo / POR ESTO!

Ramírez Mendoza señaló que uno de los problemas que se busca atender es el impacto de las propias labores de limpieza. La extracción de la macroalga puede provocar pérdida de arena y afectar las playas, por lo que la estrategia contempla incorporar técnicas para recuperar sedimentos y reducir las afectaciones derivadas del retiro.

El funcionario también informó que Fonatur buscará coordinar los procedimientos que ya aplican algunos complejos hoteleros para disminuir el impacto ambiental de la recolección.

Otra vertiente será el aprovechamiento del material retirado. La propuesta federal contempla proyectos para transformar el sargazo en biofertilizantes, biocarbón y biogás, además de avanzar en su reconocimiento como recurso pesquero con potencial productivo.

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En Puerto Morelos se plantea desarrollar un Polo de Desarrollo para el Bienestar enfocado en el aprovechamiento industrial de la macroalga, dentro del esquema de economía circular que impulsa el Gobierno federal.

La estrategia también considera instalar gabinetes municipales en las zonas costeras para dar seguimiento a las acciones relacionadas con la presencia y manejo del sargazo.

El regreso de Fonatur ocurre después de su salida de Cancún y Cozumel en el 2025 y ante un fenómeno que este año ha obligado a reforzar las labores de contención y retiro en distintos puntos de la costa de Quintana Roo.