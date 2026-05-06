Advierten por temperatura de 40 grados centígrados en Quintana Roo

El coordinador de Salud municipal, Juan Lorenzo Aguilar Blanco, ayer lanzó un llamado urgente a la ciudadanía para que refuercen las medidas de prevención ante el pronóstico de un aumento en la ola de calor que impacta la región. Señaló que, aunque no se han registrado insolaciones graves, los días más críticos están por llegar y es importante proteger a infantes, adultos mayores y enfermos.

La alerta se basa en modelos meteorológicos que anticipan temperaturas superiores a los 40 grados en los próximos días, lo que incrementa el riesgo para la población, especialmente en grupos vulnerables. El funcionario subrayó que la aparente tranquilidad en los servicios de urgencias no debe generar confianza excesiva, ya que el entorno climático sigue evolucionando.

Explicó que la región atraviesa una fase de transición en la que las lluvias aisladas han elevado la humedad relativa, generando una sensación térmica sofocante. Este fenómeno dificulta la evaporación del sudor, impidiendo que el cuerpo regule adecuadamente su temperatura. La combinación de calor y humedad aumenta el estrés fisiológico, por lo que recomendó mantener vigilancia constante.

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Indicó que los adultos mayores y los menores de edad son los más propensos a sufrir complicaciones. En los niños, el sistema de regulación térmica aún es inmaduro, mientras que en los mayores disminuye la sensación de sed y la respuesta cardiovascular es menos eficiente. Por ello, se pidió a familiares y cuidadores supervisar su hidratación y procurar espacios ventilados, incluso si no manifiestan necesidad inmediata de líquidos.

El golpe de calor es una emergencia médica grave que ocurre cuando la temperatura corporal supera los 40 grados centígrados. En estas condiciones, los mecanismos naturales de enfriamiento fallan, lo que puede ocasionar daños severos en órganos vitales como cerebro, corazón, riñones y músculos, e incluso provocar la muerte en pocas horas si no se atiende de inmediato.

Entre los signos de alerta se encuentran confusión, agitación, dificultad para hablar o delirios. También se presenta piel caliente y seca, pulso acelerado y respiración rápida. Ante síntomas como náuseas, vómitos o dolor de cabeza tras exposición solar, se debe acudir de inmediato a atención médica, evitando remedios caseros.

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Para reducir riesgos, se recomienda evitar la exposición al sol entre las 10:00 y las 16:00 horas, usar ropa ligera de colores claros y tejidos naturales, así como mantener hidratación constante con agua o soluciones electrolíticas. Deben evitarse bebidas azucaradas, alcohólicas o con cafeína.

En caso de sospecha de golpe de calor es fundamental trasladar a la persona a un sitio fresco y sombreado, y enfriar su cuerpo con agua o compresas frías en cuello, axilas y nuca mientras llega asistencia médica.